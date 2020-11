Asegura el magistrado del TET, Miguel Nava, que su actuar ha sido apegado a la ley

El magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Miguel Nava Xochitiotzi afirmó que su actuar dentro de esta institución siempre ha sido con transparencia, pero sobre todo apegado a derecho, por lo que refrendó su compromiso ciudadano y con la ley, en respuesta a que enfrenta dos denuncias ante la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República, por incurrir en presuntos excesos que derivarían en el delito de ejercicio indebido de funciones.

A través de un comunicado de prensa, el magistrado electoral expone que tiene conocimiento de las notas publicadas en diversos medios de comunicación en las que se “me acusan de ‘actos de corrupción, deshonestidad, falsedad de declaraciones, ejercicio indebido de funciones’, entre muchas otras acusaciones, sin fundamento”.

En este sentido, subrayó que se siente comprometido en aclarar a la sociedad tlaxcalteca, “con quien tengo el compromiso de desempeñar mis labores conforme a derecho, que en ningún momento me he conducido fuera de la ley”.

Nava Xochitiotzi expresó que también tiene conocimiento de que existe una denuncia en “mi contra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por hechos que han sido narrados a conveniencia de quien la presentó”.

Sin embargo, añadió que “se desconoce” que la razón por la cual “tuve el percance que se menciona y fue porque el automóvil que se me asignó para el desempeño de mis funciones, no se encontraba en óptimas condiciones y efectivamente durante un viaje que hice a Xalapa, en un día lluvioso, los neumáticos no alcanzaron a frenar y derrapé, tuve un fuerte impacto contra un muro de contención en carretera”.

Argumentó que el desacuerdo con el mismo contralor interno fue porque el TET se hiciera cargo del pago del deducible del seguro con el que cuenta los automóviles, precisamente por este tipo de eventos. “Estoy a favor de la transparencia, no tengo nada que ocultar y por ello me sentí obligado a esclarecer los hechos que tendenciosamente se expresaron en mi contra”.

Por ello, puntualizó que seguro del desempeño de su labor siempre conforme a la ley, así como en el sistema de justicia, “dejo que las denuncias hechas ante los órganos competentes se investiguen y resuelvan como debe hacerse”.

Finalmente, comentó: “me reitero respetuoso del derecho a la libre expresión de todas y todos los periodistas, respeto también sus opiniones y preferencias, especialmente a aquellos que lo hacen con responsabilidad y conocimiento pleno del tema que transmiten”.