Asciende Tlaxcala a segundo lugar nacional por número de incendios forestales en lo que va del año; Conafor emite recomendaciones

Con 63 incendios forestales, el estado ascendió al segundo lugar a nivel nacional con mayor número de incidentes y el octavo por registrar una afectación en 492.15 hectáreas, del 1 de enero al 21 de marzo del presente año.

De acuerdo al reporte semanal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), del 15 al 21 de este mes hubo 14 conflagraciones en los bosques de la entidad, los cuales impactaron en aproximadamente 95 hectáreas.

En este lapso de siete días, en el país se presentaron 20 incendios forestales en un total de 207.86 hectáreas, de las cuales, 98 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo, y dos por ciento a arbóreo.

En tanto, a lista de entidades federativas con mayor superficie quemada es escabezada por Tlaxcala, a la que le siguen, Veracruz, Chiapas, Durango y Morelos, que en conjunto representan 99 por ciento del total de la semana que es de 47.76 hectáreas, de las que 22.98 por ciento corresponde a ecosistemas sensibles al fuego.

Mientras que los datos acumulados del 01 de enero al 21 de marzo del presente año, muestran un total de 667 incendios forestales en 23 estados con una superficie de 22 mil 246.84 hectáreas dañadas, de la cual 94 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el restante seis por ciento a arbóreo.

Las entidades con mayor presencia de incidentes son: México, con 203; Tlaxcala, con 63; Veracruz, con 61, al igual que Morelos; Chiapas, con 50; Durango, con 48; Michoacán, con 28; Oaxaca, con 26; Puebla, con 25, e Hidalgo, con 25, lo que representa un subtotal de 590, los cuales significan 88 por ciento. Los 77 restantes se reportaron en otros estados de la República mexicana.

En lo que va del año, las entidades con más superficie afectada son: Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Durango, México, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y Puebla, que representan 97 por ciento del total nacional, con poco más de 21 mil hectáreas perjudicadas.

La Conafor destaca que más de 90 por ciento de incendios forestales son ocasionados por actividades humanas, por lo que solicitó a la población implementar las medidas para prevenir este tipo de siniestros y colaborar en la reducción de riesgos.

Entre otras cosas, sugiere reportar oportunamente al número telefónico 800-737-00-00 o al de emergencia 911; evitar el uso del fuego en terrenos forestales, pastizales y zonas rurales; no arrojar basura, materiales inflamables ni objetos encendidos en carreteras y caminos.

No encender fogatas y, en caso de hacerlas, extinguir el fuego por completo con agua y tierra, pero si quedaran rescoldos, apagar hasta no ver humo. Dentro del bosque no quemar basura, no dejar colillas encendidas ni botellas de vidrio.

Para el caso de quema agropecuaria, seguir las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-Semarnat/Sagarpa-2007, como verificar que no haya otras alrededor o incendios forestales en un radio de 10 kilómetros.