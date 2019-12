Asamblea en Tlaxcala de RSP no logró el quórum legal: INE

La delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala aclaró que la asamblea estatal realizada por la organización Redes Sociales Progresistas (RSP) el pasado sábado 7 de diciembre en el municipio de Apizaco no reunió el quórum legal, como dieron a conocer algunos medios de comunicación.

La instancia nacional electoral precisa que durante el desarrollo de la asamblea, convocada para las 12 horas e incluso en la ampliación solicitada a las 13 horas de ese día, no se tuvo la presencia de los 3 mil afiliados preliminarmente válidos, toda vez que si bien la asistencia fue copiosa, la organización no logró garantizar el control y la permanencia de las personas que habían sido previamente registradas como afiliadas y, al paso de las horas, el quórum no se consiguió.

Además, el INE rechaza rotundamente cualquier señalamiento respecto de una presunta mala relación con RSP o cualquiera otra organización o instituto político, ya que todas sus acciones se han ceñido cabalmente a los principios rectores de la función electoral.

Esta instancia comprende las inconformidades de los dirigentes, organizadores o agremiados de Redes Sociales Progresistas por no haber logrado el objetivo de contar con una certificación válida de la asamblea; sin embargo, no puede tomar como legítimos los argumentos de descalificación de las labores de una instancia electoral que vela por el cumplimiento de la ley y de la reglamentación secundaria por encima de filias o fobias.

Respecto de señalamientos vertidos a la prensa en el sentido de que el INE obstaculizó y retrasó el registro de más de mil prospectos a afiliados, debe clarificarse a la opinión pública que la instancia electoral nacional no impidió el registro de las y los ciudadanos, empero, en diversos momentos tuvo la necesidad de detener momentáneamente el flujo del registro ante la falta de condiciones de seguridad para las personas, debido a la insuficiencia y carencia de idoneidad del espacio para albergar a las masas, lo que contravino la normatividad vigente.

De hecho, en reuniones previas a la asamblea con los titulares designados por RSP, César Sánchez Vázquez y Tennessee Gabriel Becerril Ramírez e, incluso, durante las inspecciones físicas al inmueble donde ésta sería realizada, se les indicó que el lugar no era el idóneo para realizar su asamblea y se comprometieron a delimitar y acondicionar el lugar para garantizar el control y permanencia de los asistentes, aspectos que no fueron cumplidos poniendo en riesgo la integridad de las y los asistentes, entre los que se encontraban niños, mujeres, ancianos y personas discapacitadas.

Se hace necesario precisar que antes y durante el desarrollo de la asamblea, el INE sostuvo sendas reuniones y mantuvo un canal permanente de comunicación y apertura al diálogo con los dirigentes de la asamblea legalmente facultados por la organización política, sin embargo, actores externos, a quienes la delegación del INE no reconoce como interlocutores válidos, intentaron descarrilar ese diálogo y al finalizar la asamblea tomaron indebidamente el oficio de cancelación, cuestionando el proceso de certificación, como su última y desesperada alternativa.

El INE es respetuoso de las manifestaciones públicas que las y los miembros de RSP viertan y, a pesar de haber recibido manifestaciones públicas de toma de las instalaciones locales en ejercicio de su derecho a la libre manifestación, hace un llamado a la organización y a sus líderes para acudir a los mecanismos legales a su disposición y a actuar con la altura de miras que precisan los tiempos democráticos.