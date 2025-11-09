Artistas tlaxcaltecas proponen proyectos culturales y comunitarios en el laboratorio “Arte Vivo Tlaxcala”

Con la participación de artistas, artesanas y gestores culturales, concluyó el Laboratorio de Creación e Innovación “Arte Vivo Tlaxcala”, un espacio de formación y colaboración impulsado por la Secretaría de Cultura del gobierno de México, la Secretaría de Cultura de Tlaxcala y el Departamento de Innovación Artística y Cultural.
El encuentro, que se llevó a cabo los días 6 y 7 de noviembre en el Palacio de Cultura de Tlaxcala, fue dirigido por el artista experimental Fernando Llanos, quien compartió con las y los participantes herramientas prácticas para fortalecer sus proyectos artísticos, culturales y comunitarios.
Durante las sesiones, las y los asistentes presentaron iniciativas que van desde escuelas artesanales de sarapes y barro, hasta galerías y espacios culturales autogestivos, reflejando la diversidad creativa y la riqueza del sector cultural en Tlaxcala.
Fernando Llanos brindó acompañamiento personalizado, estrategias de gestión y metodologías de trabajo colaborativo, orientadas a la sostenibilidad y al impulso de proyectos innovadores en el ámbito artístico.
“Estos laboratorios permiten que la comunidad artística fortalezca sus procesos, comparta experiencias y encuentre nuevas formas de gestión desde la colaboración. Nuestro objetivo es acompañar a las y los creadores en el desarrollo de proyectos que transformen su entorno desde el arte”, señaló Jaqueline España, coordinadora del Departamento de Innovación Artística y Cultural.
Entre los temas abordados destacaron la escritura de proyectos personales, la planeación y difusión cultural, el diseño de estrategias para convocatorias, la organización de presupuestos y la gestión de recursos para fortalecer la actividad artística.
El laboratorio concluyó con una jornada de reflexión y diálogo colectivo, donde las y los participantes reafirmaron su compromiso de crear redes colaborativas que fortalezcan la vida cultural desde lo local.
Con este ejercicio, la Secretaría de Cultura de Tlaxcala reafirma su compromiso con la formación, la innovación y la profesionalización artística, impulsando espacios de aprendizaje que promuevan el desarrollo cultural y la participación creativa en la entidad.