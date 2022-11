Artistas de comunidades requieren de apoyo oficial para que den a conocer sus obras: Terreros

En las comunidades viven muchos talentosos artistas que requieren de apoyo para poder dar a conocer sus obras, expuso Miguel Terreros Martínez, artista plástico que este jueves fue reconocido por el gobierno del estado por su participación en el 14º Desfile de Alebrijes Monumentales, el 22 de octubre pasado en Ciudad de México.

Junto con el reconocimiento, el titular de la Secretaría de Cultura (SC) del estado, Antonio Martínez Velázquez, le entregó un apoyo económico de 10 mil pesos por haber representado a Tlaxcala en ese evento con su obra “Halcactoli”, un alebrije de 2.40 metros de alto por 3.60 de ancho, cuya elaboración requirió de alrededor de 65 mil pesos de inversión en materiales y gastos de operación y traslados pues la pieza pesa 60 kilos.

Si bien el artista originario de la comunidad Francisco I. Madero, en Nanacamilpa, refirió que amigos suyos le apoyaron con algunos materiales, como pintura y pegamento. “Hubo una persona que se acercó con nosotros –se refiere a él y a su esposa e hijos que le ayudaron en la elaboración de la pieza—y nos dijo, maestro, no tengo dinero, pero le invito un refresco”.

La inversión suya fue de 15 mil pesos, pero aun así fue complicado por los gastos que tuvo que hacer por el regreso a las aulas de sus hijos después de la pandemia de Covid-19. “El reconocerme como artista en Tlaxcala, creo que es suficiente”, atajó en entrevista cuando le comentaron que el apoyo de 10 mil pesos que le dio el gobierno apenas subsanará un poco lo que erogó en su obra.

En el acto en que recibió el reconocimiento, Miguel Terreros urgió a las autoridades apoyar a artistas que viven en las comunidades. “Creo que hace mucha falta el apoyo, en todos los municipios tenemos talento. Nosotros nos acercamos a los presidentes municipales, pero con solo que nos digan: no tenemos presupuesto suficiente”.

Reveló que el lunes acudió a la presidencia municipal de Nanacamilpa porque lo invitaron, sin embargo, cuando llegó “nunca me recibieron, ni siquiera me ofrecieron asiento. No es reclamar, pero si invitan tienen que recibir a la gente, no solo a mí sino a como artistas”.

En “Halcactoli”, su creador hizo una muestra de la fauna y cultura tlaxcalteca, con tres animales característicos de la región, Hal- Halcón, CAC- Cacomixtle y TOLI- Toro de Lidia; además, en su pecho colocó a La Malinche y en sus costados el huehue, la estación del tren del municipio de Benito Juárez, el maguey con el acocote, el pulque, el maíz, el colibrí.

Además, las emblemáticas jacarandas que pintan las calles de la capital, la silueta del estado envuelta en un sarape de Santa Ana, el bosque de luciérnagas de Nanacamilpa; y en el lomo los tapetes de Huamantla.

Tlaxcala, observó, nunca había participado en el desfile de alebrijes monumentales, además, refirió que la elaboración de estos animales fantásticos apenas comienza en la entidad; “solo conozco a otra persona que se dedica a esto que vive en Zacatelco”.

Miguel Terreros aseguró que en la entidad “se puede vivir del arte. Yo tengo alrededor de 30 años viviendo de lo que es el arte”, aunque no tiene intención de vender a “Halcactoli”—cuyo precio estimó en 50 mil pesos–, pues “quiero que se vuelva el alebrije viajero. Mi esposa me dijo que lo llenemos de dulces como piñata y la rompemos”.

También aspira a llevar su obra a Brasil para que se exponga en el Museo de Arte Popular, en tanto, será trasladada al Centro de las Artes de Tlaxcala (Cedart) para su exposición al público tlaxcalteca.