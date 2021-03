Este año incrementará número de artesanos tlaxcaltecas con seguridad social: Sánchez

Este año aumentará el número de artesanos tlaxcaltecas con seguridad social, aseguró el director de Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT), José Luis Sánchez Mastranzo, quien dijo que el número de beneficiarios dependerá del recurso y de las normas que establezca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En materia presupuestal, el funcionario estimó que será 5 por ciento más el recurso que destina actualmente el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez para que sea mayor el número de artesanos tlaxcaltecas que cuente con esa prestación a partir del presente ejercicio fiscal.

Refirió que la CAT cuenta con un padrón de entre 3 mil 500 y 4 mil artesanos, de los que aproximadamente el 30 por ciento está inscrito en el IMSS. El año pasado, abundó, la administración estatal destinó alrededor de 2 millones de pesos para garantizar el beneficio a los asegurados.

“El monto depende del número de familiares de los asegurados y de su edad, pues entre más mayor de edad sean el monto que se les destina se incrementa con relación a los que son menores que ellos”, explicó, tras destacar que Tlaxcala es el único estado que cubre esta prestación a este sector de la población.

Para el presente ejercicio fiscal, comentó que aún “no sabemos todavía cuánto se destinará al Seguro Social, se va a revisar, pues el monto se actualiza cada año. El seguro siempre cambia, siempre se paga más, algunas personas fallecieron y en su lugar vamos a ingresar a otros, de acuerdo con la norma que nos den y el recurso, pero cada año aumenta como un 5 por ciento”.

Al igual que en otros sectores, comentó, la pandemia de Covid-19 ha cobrado la vida de artesanos tlaxcaltecas, sobre todo los de mayor edad. “Hace unos días murieron dos artesanas de algunos municipios, en estos días vamos a hacer el corte del seguro social. Ojalá que con esta información que se publique se incluyan más para que tengan apoyo en el rubro de salud, que creo es la parte más importante en estos momentos”.

Dijo no tener la cantidad de artesanos que han fallecido en el último año, aunque aclaró que la causa de muerte no en todos los casos por Covid-19, “sí ha habido en los municipios de Contla de Juan Cuamatzi, en San Pablo del Monte, en Ixtenco. Sí llevamos un registro, pero es irregular, pues es una cuestión privada, son datos que no puedo estar dando por (respeto a) las personas”.

Recordó que en noviembre pasado el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) hizo un reconocimiento a los artesanos del país fallecidos y “para el 19 y 20 de marzo que se celebrará el Día del Artesano, nos pidieron una lista de quienes fallecieron posteriormente, aunque no será una relación exacta, porque es un poco delicado, es una decisión personal decir que alguien acaba de morir y la causa”.