Acusan artesanos al gobierno del estado de no tomar con seriedad su solicitud de apoyo

Artesanos de distintos municipios de la entidad acusaron al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez de no tomar en serio la solicitud que presentaron hace tres semanas para que les sea otorgado apoyo que les permita cubrir sus necesidades básicas durante la contingencia sanitaria contra el Covid-19.

Así lo expresó Bernardo Muñoz Hernández, artesano del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, quien junto con alrededor de 70 creadores acudieron este miércoles a Palacio de Gobierno para conocer la respuesta de las autoridades a la petición de ayuda, pues por la contingencia sanitaria no pueden vender sus productos.

“Ya nos recibieron y después de tres semanas de lucha apenas nos dan una respuesta, pero no es un hecho que nos apoyen porque nos mandaron a Sedeco (Secretaría de Desarrollo Económico), pero a qué estamos jugando si nos dijeron que aquí nos iban a dar la respuesta”, informó.

Cabe recordar que el pasado lunes, la Sedeco anunció la puesta en marcha del Programa Protección al Empleo y al Ingreso, a través del cual otorgará préstamos de 10 mil a 50 mil pesos a las micro, pequeñas y medianas empresas que paguen impuestos y generen por lo menos un empleo.

Para Muñoz Hernández, acudir a esa dependencia implica más tiempo sin recibir el apoyo que solicitan, pues deberán entregar documentación y cubrir los requisitos del programa para obtener el préstamo, en tanto ya no cuentan con recursos para atender las necesidades de sus familias.

“Los frijoles que teníamos para comer ya se terminaron, pero aquí no nos dan ninguna respuesta segura. Es un hecho que nos apoyen, nos mandaron a Sedeco, nos dijeron que allá nos darán una respuesta, pero es iniciar papelería, recopilación de datos, es triste la situación porque nos piden empezar de nuevo”, lamentó.

Refirió que este miércoles solo acudió una representación de artesanos integrada por 70 personas, sin embargo, son poco más de 300 creadores y sus familias de distintos municipios de la entidad quienes enfrentan una situación difícil por la cancelación de ferias, fiestas y expo ventas de artesanías.

“Apelamos a la seriedad, compromiso y la responsabilidad del gobernador. El gobierno del estado no ha sido serio, por eso seguimos en pie de lucha, queremos que se nos dé un apoyo económico porque no hemos trabajado” y no cuentan con otra fuente de ingreso, aseguró el artesano.