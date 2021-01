Por no tener forma de vender sus productos, artesanos piden a Fomtlax que les condone créditos

Alrededor de 30 artesanos que en 2020 recibieron un crédito del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) solicitaron la condonación de la deuda, pues no cuentan con los recursos ni la forma de obtenerlos, ya que las restricciones implementadas contra la pandemia de Covid-19 les impiden obtener ingresos para saldar préstamo.

La solicitud fue presentada formalmente la semana pasada ante autoridades de ese organismo del gobierno del estado, quienes respondieron que la analizarán y darán una respuesta más adelante, reveló Cirilo Cocoletzi Ramírez, uno de los artesanos que hicieron la petición, pues “no hay de donde, ni para nosotros y va a estar más difícil, a tanto estamos sacando para comer”.

En entrevista vía telefónica, el productor de turrón y garapiñado, informó que también pedirán al gobierno del estado que se les permita instalarse en el zócalo capitalino –como en diciembre pasado– y en los centros de las cabeceras municipales los fines de semana para vender sus productos, aunque ahora tendrán que esperar hasta principios del próximo mes, cuando se sepa si la entidad ya salió del semáforo epidemiológico rojo en el que se encuentra desde el pasado 18 de enero.

El crédito de 10 mil pesos que recibieron fue de un programa de apoyo que implementó el gobierno del estado para apoyar a productores ante la pandemia de Covid-19. Se les entregó en mayo del año pasado y se les permitió comenzar a pagar hasta después de cuatro meses, pues “se pensaba que la contingencia no iba a durar tanto, pero se ha prolongado”.

Los que recibieron el préstamo fueron alrededor de 200 artesanos y productores y muchos han estado cumpliendo con el pago mensual de 500 pesos, pero “somos alrededor de 30 que no hemos hecho ninguno”, comentó Cocoletzi Ramírez. Recordó que lograron una prórroga, “pero, si no se trabaja, no tenemos recursos, y dada estas circunstancias se nos complica mucho”.

“A lo mucho son 300 mil pesos (que serían condonados), pero si han rescatado bancos, han rescatado carreteras, a empresarios, nosotros esperamos que lleguemos a un acuerdo con el gobierno del estado. Nosotros vamos por la condonación, porque no hay para donde”.

Evocó la sensibilidad del gobierno para atender su petición de que se les permitan espacios para comercializar sus productos, pues “nosotros nos negamos a pagar, mientras trabajemos estamos dispuestos, pero si no. Ahora, no sabemos si esto se calme en enero o febrero, vemos que no va a ser así y que continuará así todavía parte o todo este año”.

Estos productores y artesanos de diversos municipios de la entidad, como Contla, Chiautempan, Huamantla, Apizaco, San Pablo del Monte, regularmente vendían en ferias, exposiciones, al aire libre y en los centros de algunas ciudades. “Pedimos que se nos permita instalarnos en el zócalo capitalino y que el gobierno interceda ante las autoridades municipales, porque muchos de nosotros somos de varios municipios. Tomamos un curso que nos invitó la Secretaría de Turismo y cumpliremos los protocolos preventivos”, garantizó.