Artesanos participan en el IV Concurso Estatal de Alfarería y Cerámica con 67 piezas originales

Creatividad, tradición y técnica se entrelazaron en el IV Concurso Estatal de Alfarería y Cerámica 2025, con la inscripción de 67 piezas originales, fruto del talento de artesanas y artesanos de 14 municipios de Tlaxcala, quienes dieron vida a este certamen que celebra la riqueza cultural de la entidad.

El director de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT), Saúl Pérez Bravo, informó que, en esta edición, que contempla las categorías de barro vidriado libre de plomo, barro bruñido, barro natural y talavera, participaron 29 artesanas y 38 artesanos.

Asimismo, dio a conocer que el jurado calificador -integrado por tres especialistas tlaxcaltecas en arte popular-, evaluó a puerta cerrada cada una de las artesanías considerando aspectos como diseño, proceso de elaboración, creatividad y originalidad.

Pérez Bravo detalló que se premiará a los cinco primeros lugares de cada categoría, además se entregará el galardón “Nueva Historia” a la mejor pieza del concurso. En total, se distribuirá una bolsa de 100 mil pesos en premios, recurso que aporta el Gobierno Estatal.

“Uno de los objetivos principales del IV Concurso Estatal de Alfarería y Cerámica 2025 es reconocer y dar mayor visibilidad a la labor de las mujeres artesanas, tal como lo ha instruido la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”, afirmó.

Las y los artesanos participantes son originarios de los municipios de Tlaxcala, Nativitas, Ixtacuixtla, Tzompantepec, Ayometla, Españita, Tetlanohcan, Tetla, Zacatelco, San Pablo del Monte, Texoloc, Panotla, Yauhquemehcan y Chiautempan.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 24 de septiembre, ocasión en la que se reconocerá públicamente la riqueza artesanal que distingue a Tlaxcala.

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

