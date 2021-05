Artesanos desalojados de la Plaza Xicohténcatl exigen la devolución de sus pertenencias

A más de un mes de que fueron despojados de sus pertenencias y mercancía durante un desalojo en la Plaza Xicohténcatl, 17 artesanos no han podido recuperarlas pese a haber celebrado un acuerdo con ese propósito con el director de Servicios Municipales del ayuntamiento capitalino, Víctor Hugo Cahuantzi González.

Por ese motivo, los afectados realizaron una manifestación al medio día de este miércoles frente a las instalaciones de la presidencia municipal de Tlaxcala para exigir a las autoridades la devolución de los utensilios de trabajo y productos que les fueron arrebatados por los elementos policiacos la madrugada del pasado 14 de abril.

Ese día, policías capitalinos realizaron un operativo para desalojar a los artesanos instalados en la Plaza Xicohténcatl, a fin de liberar el espacio para iniciar las obras de remodelación del espacio proyectadas por el ayuntamiento capitalino; durante la acción, la cual fue coordinada por Cahuantzi González, los elementos de seguridad se llevaron pertenencias y mercancía, denunciaron.

En su momento, José Luis Fernández Carmona, presidente de la Unión de Artesanos “Xicohténcatl”, señaló fueron 20 los creadores despojados de sus casetas de venta y de mercancía, de los cuales nueve los recuperaron a la semana siguiente.

Sin embargo, en la manifestación de este miércoles, Aarón Rancaño Arrioja, uno de los artesanos afectados, aseguró que 17 de sus compañeros aún no han logrado que las autoridades municipales les devuelvan sus pertenencias, cuyo valor, estimó, asciende a alrededor de 60 mil pesos.

Lamentó esta situación, pues no han podido retomar su trabajo porque necesitan los utensilios y mercancías que les fueron decomisados por los policías municipales desde hace ya más de un mes; además, denunció, que su economía se ha visto severamente dañada por la pandemia de Covid-19.

“Estamos doblemente afectados, primero por la pandemia y desde hace un mes afectados por la administración municipal y esta obra (de remodelación) que parece eterna. El valor de nuestras mercancías es de aproximadamente 60 mil pesos y pedimos que nos la devuelvan para colocarnos en los lugares de venta”.

Aseguró que convinieron con Cahuantzi González la devolución de sus bienes, pero hasta el momento no se ha concretado. “Ya solicitamos nuestras cosas, llegamos a un acuerdo, pero no se ha cumplido, que nos iban a devolver la totalidad de las casetas, pero no lo han hecho a pesar de que nuestro medio de trabajo”.