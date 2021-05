Más artesanos han dejado de pagar créditos que les otorgó el Fomtlax en 2020: Cocoletzi

La imposibilidad de vender sus productos por la contingencia sanitaria contra el Covid-19, ha obligado a más artesanos a dejar de pagar sus mensualidades de 500 pesos para cubrir un crédito que el año pasado les otorgó el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), informó Cirilo Cocoletzi Ramírez, representante de ese grupo de creadores.

Ante ello, adelantó que en próximos días entregarán un oficio al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para que les sea condonado el préstamo que otorgó su administración a alrededor de 200 artesanos de 10 mil pesos cada uno, pues la mayoría no cuenta con las fuentes de ingresos para saldar su respectiva deuda.

El crédito de 10 mil pesos que recibieron fue de un programa de apoyo que implementó el gobierno del estado para apoyar a productores ante la pandemia de Covid-19. Se les entregó en mayo del año pasado y se les permitió comenzar a pagar hasta después de cuatro meses, pues “se pensaba que la contingencia no iba a durar tanto, pero se ha prolongado”.

Cocoletzi Ramírez, productor de turrón y garapiñado originario de Contla de Juan Cuamatzi, refirió que, de los 200 beneficiarios del crédito, alrededor de 30 no pudieron comenzar con el pago de las mensualidades por falta de ingresos, pero conforme pasó el tiempo otros 60 han dejado de cubrir sus pagos.

Recordó que el año pasado solicitaron al titular del Fomtlax, Ángel Meneses Barbosa, la condonación del crédito, pues por la contingencia no se les permite instalar sus puestos para obtener entradas económicas; sin embargo, el funcionario solamente les concedió una prórroga de cuatro meses –que se venció en abril pasado– para iniciar los pagos.

El artesano comentó que no ha podido reunirse con sus compañeros, pero adelantó que solicitarán un nuevo aplazamiento para cubrir su adeudo, y si no la obtienen, acudirán directamente con el gobernador para pedirle que les condone el crédito al 100 por ciento.

“No he podido reunirme con mis compañeros por lo mismo, porque no tenemos chamba y salir equivale a hacer gastos. No hay dinero y es lo que le dijimos al director del Fomtlax, si no hay prórroga y no hay trabajo, no hay con qué pagar, si rescatan banqueros, carreteras, con tantos miles de millones de pesos, no creo que por 10 mil pesos se vayan a quedar sin gasolina”.