Con fuegos artificiales y ambiente festivo, arrancaron los festejos por los 500 años de la fundación de Tlaxcala

Tlaxcala supo estar a la altura de su tiempo: Lorena Cuéllar Cisneros





La noche de este viernes, Tlaxcala celebró el inicio de los festejos por los 500 años de su fundación en un ambiente de fiesta, identidad, orgullo, y entre fuegos artificiales. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que “Tlaxcala supo estar a la altura de su tiempo”, al elegir la diplomacia y la palabra para sobrevivir frente al poderío Mexica y la llegada de los españoles.

“Tlaxcala cumple 500 años de su fundación. Medio milenio de memoria, resistencia y dignidad. Medio milenio en el que este pueblo supo mantenerse fiel a su alma”, expresó la mandataria, mientras recordó la imagen de la Malinche en los murales locales como símbolo del entendimiento y el diálogo entre dos mundos.

Subrayó que ese momento decisivo no es un recuerdo aislado, sino una semilla que aún germina.Destacó la coincidencia histórica de que hoy Tlaxcala tiene a su primera gobernadora y México a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Este hecho simbólico y profundamente transformador representa nuestra historia y a todas las mujeres que hoy encuentran en el poder un espejo de posibilidades para servir”.

Aseguró que Tlaxcala fue y sigue siendo semilla de futuro. “Sin Tlaxcala no hay México. Aquí se encendió la chispa de un nuevo mundo. Aquí se sembraron las primeras semillas de lo que hoy llamamos patria”, afirmó, para después enfatizar que la entidad vuelve a ser referente, ahora en la paz y en el humanismo mexicano.

En su intervención, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el carácter histórico de la jornada. “Decirles a todos ustedes que esta noche es mágica. Hoy cumplimos 500 años. Hoy decimos que Tlaxcala sí existe en la historia, pero sobre todo aquí nace nuestro México contemporáneo”, señaló.

Rodríguez Zamora invitó a los asistentes a sentir orgullo por su identidad. “Que nosotros festejemos todos los días del año ser tlaxcaltecas, porque ser tlaxcaltecas es un orgullo nacional. Así que viva Tlaxcala y viva México”, señaló.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Joel Omar Vázquez Herrera, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, envió un mensaje de reconocimiento. “Quiero enviar un enorme, afectuoso y entrañable saludo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.

El funcionario federal resaltó la importancia de la ciudad como símbolo histórico y patrimonial. “Estamos en la presencia de la primera ciudad que tuvo un escudo y que tuvo un título de ‘noble y leal’, y que además es sitio de memoria viva e inscrita en la lista de Patrimonio Mundial desde 2021”, recordó.

Por su parte, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, habló sobre la trascendencia de la fundación de la ciudad. “Nuestra ciudad es, sin lugar a dudas, una de ellas. Hoy damos inicio a la conmemoración de nuestros 500 años como ciudad, una ciudad en donde se escribieron relatos, historias y grandes gestas”, dijo.

El edil recalcó que Tlaxcala nació para superar adversidades y transformarse en centro de encuentro en tiempos de cambios globales. “Nosotros ya éramos tlaxcaltecas, porque nacimos grandes y somos grandes, es que merecemos celebrarlo”, afirmó.

El evento inaugural reunió a familias, visitantes y autoridades. Así, entre discursos, aplausos y pirotecnia, Tlaxcala dio inicio a una conmemoración que busca honrar cinco siglos de historia, identidad y resistencia.