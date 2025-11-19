Miércoles, noviembre 19, 2025
Educación

Arranca UATx con tequios en las comunidades

La Redacción

Con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de comunidades de la entidad, estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios educativos participaron en el arranque del Tequio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) el pasado fin de semana, actividad que encabezó el rector Serafín Ortiz Ortiz y que en esta primera jornada consistió en acciones de reforestación y la rehabilitación del camino lateral del periférico a la altura de San Sebastián Atlahapa del municipio de Tlaxcala.

Este y los futuros tequios serán organizados por la Secretaría de Autorrealización que dirige Gloria Ramírez Elías. Al respecto, Serafín Ortiz anunció que las acciones de trabajo comunitario se realizarán cada semana en los poblados donde se encuentran ubicadas las 16 Casas de Autorrealización, identificando de manera previa las necesidades que se tengan.

El rector abundó que se invitará a la comunidad estudiantil en servicio social y se tendrá la participación de secretarios, coordinadores de División, directores de Facultad y egresados que tengan el interés de sumarse a este trabajo colectivo y solidario.

En el inicio de estas actividades, se realizó la plantación de árboles para formar una cortina de cipreses alrededor del edificio de la Torre de Rectoría. Por lo que respecta a la rehabilitación del camino lateral del periférico a la altura de San Sebastián Atlahapa, enfatizó que esta actividad se efectuó con el fin de que los automovilistas tengan un acceso más rápido y evitar daños a sus vehículos.

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

