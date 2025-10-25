Arranca gobierno del estado entrega de la tercera etapa de C2 municipales

El Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), inició la entrega de la tercera etapa de los Centros de Control y Comando Municipales (C2), estrategia que consolida un modelo de seguridad tecnológica y refuerza la videovigilancia en todo el territorio tlaxcalteca.

En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que la ampliación de los C2 Municipales forma parte del compromiso de su administración de fortalecer la seguridad con tecnología de punta y reducir los índices delictivos en el estado.

“Gracias a estas herramientas, y al trabajo coordinado, bajamos la incidencia delictiva y mantenemos por 37 meses a Tlaxcala como el estado con el menor número de delitos, por encima incluso de Yucatán”, afirmó.

La titular del Ejecutivo local resaltó que, durante su gobierno, se ha invertido en seguridad como nunca antes; además, mencionó que se cuenta con tecnología que permite actuar con rapidez, detener a responsables y cuidar mejor a las y los tlaxcaltecas.

Por su parte, el titular del SESESP, Maximino Hernández Pulido, informó que, con esta nueva etapa, el estado alcanzó el 80 por ciento de los municipios con sistemas de videovigilancia conectados directamente al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

“Estamos cumpliendo la instrucción de nuestra gobernadora, que es garantizar que cada municipio tenga un C2 operativo, funcional y, sobre todo, certificado”, mencionó.

Agregó que los nuevos centros incluyen mejoras tecnológicas y equipamiento adicional, como terminales de monitoreo, pantallas ampliadas y cámaras internas para fortalecer la transparencia y seguridad del propio personal operativo.

“Esta edición 2025 es una versión mejorada; cada C2 contará con servidores, estaciones de trabajo y cámaras PTZ con visión de 360 grados, lo que permitirá una respuesta más efectiva ante cualquier emergencia”, detalló.

Hernández Pulido adelantó que el próximo año iniciará un proceso de certificación del personal operativo de los 48 C2, en cumplimiento con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de profesionalizar las tareas de monitoreo, reacción y atención ciudadana.

“La seguridad se construye con tecnología, pero también con participación ciudadana; los C2 son herramientas que unen a autoridades y sociedad en una misma misión: mantener a Tlaxcala en paz”, subrayó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del SESESP, reafirma su compromiso de consolidar a Tlaxcala como referente nacional en seguridad pública y uso de tecnología aplicada a la prevención del delito, garantizando entornos más seguros.