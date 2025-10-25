Sábado, octubre 25, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Arranca gobierno del estado entrega de la tercera etapa de C2 municipales

La Redacción

El Gobierno del Estado, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), inició la entrega de la tercera etapa de los Centros de Control y Comando Municipales (C2), estrategia que consolida un modelo de seguridad tecnológica y refuerza la videovigilancia en todo el territorio tlaxcalteca.

- Anuncio -

En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que la ampliación de los C2 Municipales forma parte del compromiso de su administración de fortalecer la seguridad con tecnología de punta y reducir los índices delictivos en el estado.

“Gracias a estas herramientas, y al trabajo coordinado, bajamos la incidencia delictiva y mantenemos por 37 meses a Tlaxcala como el estado con el menor número de delitos, por encima incluso de Yucatán”, afirmó.

La titular del Ejecutivo local resaltó que, durante su gobierno, se ha invertido en seguridad como nunca antes; además, mencionó que se cuenta con tecnología que permite actuar con rapidez, detener a responsables y cuidar mejor a las y los tlaxcaltecas.

- Advertisement -

Por su parte, el titular del SESESP, Maximino Hernández Pulido, informó que, con esta nueva etapa, el estado alcanzó el 80 por ciento de los municipios con sistemas de videovigilancia conectados directamente al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

“Estamos cumpliendo la instrucción de nuestra gobernadora, que es garantizar que cada municipio tenga un C2 operativo, funcional y, sobre todo, certificado”, mencionó.

Agregó que los nuevos centros incluyen mejoras tecnológicas y equipamiento adicional, como terminales de monitoreo, pantallas ampliadas y cámaras internas para fortalecer la transparencia y seguridad del propio personal operativo.

- Advertisement -

“Esta edición 2025 es una versión mejorada; cada C2 contará con servidores, estaciones de trabajo y cámaras PTZ con visión de 360 grados, lo que permitirá una respuesta más efectiva ante cualquier emergencia”, detalló.

Hernández Pulido adelantó que el próximo año iniciará un proceso de certificación del personal operativo de los 48 C2, en cumplimiento con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de profesionalizar las tareas de monitoreo, reacción y atención ciudadana.

“La seguridad se construye con tecnología, pero también con participación ciudadana; los C2 son herramientas que unen a autoridades y sociedad en una misma misión: mantener a Tlaxcala en paz”, subrayó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del SESESP, reafirma su compromiso de consolidar a Tlaxcala como referente nacional en seguridad pública y uso de tecnología aplicada a la prevención del delito, garantizando entornos más seguros.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Color, tradición y alegría llenan las calles de Tlaxcala con el desfile de “La Feria de Ferias 2025”

La Redacción -
Con un ambiente de fiesta, color y orgullo tlaxcalteca, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el tradicional Desfile de Feria Tlaxcala 2025, un evento...

Inicia Jornada de Cirugías de Cataratas y de mínima invasión

La Redacción -
Con el firme compromiso de seguir transformando el sistema de salud y mejorar la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, la gobernadora Lorena...

Impulsan el empoderamiento de las mujeres con el uso de la tecnología

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada por la directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora de los Programas de la...

Más noticias

Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido...

Boquete de 272.4 mdp en Judicatura de Norma Piña

La Jornada -
Ciudad de México. En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de...

Pese al alto el fuego, el hambre persiste en la franja de Gaza

La Jornada -
Ginebra. El hambre no disminuyó desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamas e Israel, que entró en vigor la semana...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025