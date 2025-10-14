Arranca en Val’Quirico construcción de planta de tratamiento de agua residual

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la colocación de la primera piedra de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Residual del condominio Val’Quirico, con lo que refrenda su compromiso de seguir impulsando el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

- Anuncio -

Acompañada por autoridades federales, estatales y municipales del sector ambiental, la titular del Ejecutivo estatal reconoció el esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y la comunidad, al tiempo que aseguró que dicha obra se integra a la estrategia estatal de restauración de los ríos Atoyac y Zahuapan.

Cuéllar Cisneros refirió que “hoy Tlaxcala demuestra que el desarrollo puede ir de la mano con la responsabilidad ambiental. Estamos construyendo un futuro donde el turismo, la industria y la vida cotidiana respeten y cuiden nuestro recurso más valioso, que es el agua”.

Resaltó que la nueva planta, con una inversión superior a 30 millones de pesos aportados por los condóminos, permitirá garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales del complejo, beneficiando a las comunidades circundantes y al ecosistema del valle.

- Advertisement -

“Mi mayor reconocimiento a Val’Quirico, que da un paso al frente en esta gran cruzada por el saneamiento. Son un ejemplo de que los empresarios y la ciudadanía pueden transformar Tlaxcala”, expresó la mandataria local.

El comisionado presidencial para la Restauración de la Cuenca del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez Orozco subrayó el carácter emblemático de esta obra, pues “Val’Quirico es el primer desarrollo en el país que realiza una inversión privada de este tipo para sanear sus descargas […] Es un ejemplo que debe replicarse”, dijo.

Señaló que el proyecto se enmarca dentro de los esfuerzos coordinados entre los gobiernos federal y estatal para recuperar la salud ambiental de los cuerpos de agua, mediante la construcción de plantas de tratamiento, colectores y zonas de monitoreo permanente.

- Advertisement -

Martínez Orozco acotó que la actividad industrial desmedida, descontrolada, sin vigilancia y sin políticas de control ambiental, es lo que ha generado que el río hoy sea un tema de salud pública grave; por ello, “esto se vuelve una caja de resonancia, un ejemplo para los otros empresarios instalados en Puebla y en Tlaxcala”.

En su intervención, el titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Javier Israel Tobón Solano destacó que el proyecto se alinea al Plan Hídrico Nacional y al compromiso presidencial de restaurar la cuenca del Atoyac, en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

“Este tipo de acciones demuestran que en Tlaxcala se trabaja con dedicación y liderazgo, y que la gobernadora va dos pasos adelante en materia ambiental, como lo reconoció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, recordó.

Tobón Solano adelantó que, para 2026, se tienen proyectadas más de 20 obras de infraestructura hídrica en distintos municipios del estado, entre ellas la rehabilitación de plantas de tratamiento, ampliación de redes de drenaje y construcción de colectores marginales, con el objetivo de fortalecer el saneamiento y garantizar agua limpia para las familias tlaxcaltecas.

A su vez, el presidente del Consejo de Administración de Val’Quirico, Adolfo Mauricio Blanca Núñez agradeció el acompañamiento del gobierno estatal para concretar el proyecto. “Hace meses, la gobernadora nos convocó a asumir con dignidad y esfuerzo nuestra responsabilidad ambiental. Hoy ese llamado se convierte en una realidad tangible”, apuntó.

El empresario subrayó que esta inversión fue posible gracias a la participación de más de mil condóminos, y destacó que la planta fue importada desde Italia y cuenta con la asesoría técnica del gobierno de ese país.

Por último, el alcalde de Natívitas, Óscar Murias Juárez reconoció la visión de la mandataria estatal y de los empresarios por impulsar obras que benefician a todo el territorio. “Si a Val’Quirico le va bien, nos va bien a todo el municipio, a Tlaxcala y a México. Este es un precedente que quedará por muchos años”, sostuvo.