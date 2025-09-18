Arranca Campaña Nacional de Vacunación contra el VPH 2025 en Tlaxcala; se aplicarán 2.5 millones de dosis en el país

Este jueves arrancó la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2025 en Tlaxcala, a través de la cual se aplicará una nueva dosis nonavalente a niñas y a niños en escuelas urbanas y comunidades del 17 de septiembre al 19 de diciembre de 2025, con la proyección que dentro de 10 años se haya reducido cerca del 90 por ciento del cáncer cérvico–uterino entre la población mexicana.

El acto de arranque de la campaña se llevó a cabo en el Patio Central de Palacio de Gobierno, mismo que fue encabezado por la titular del Poder Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz. La meta es proteger a más de 2.5 millones de niñas y niños que cursan el quinto grado y los no escolarizados de 11 años en todo el país. Por primera vez, a nivel nacional, la vacuna se aplicará a los niños.

En el uso de la voz, el titular de la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio Meneses destacó que esta campaña es equitativa porque también se incluyen a los niños y señaló que el lanzamiento de la nueva vacuna nonavalente permitirá reducir en 10 años cerca del 90 por ciento del cáncer cérvico–uterino, ya que es un compromiso del gobierno de México y de la Secretaría de Salud (Ssa).

Señaló que el cáncer cérvico–uterino es la segunda causa de muerte entre las mujeres y por eso en este “gobierno de la Nueva Historia el trabajo en equipo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Sedif, Bienestar e instituciones federales hemos logrado una meta de 92 por ciento en la cobertura en el estado y nuestro gran objetivo es llegar al 95 por ciento, que todos los niños y niñas de Tlaxcala sean vacunados y también de México”.

Además, pidió no olvidar que se atraviesa por una emergencia sanitaria de sarampión, de ahí que invitó a la población a vacunarse.

En tanto, el secretario de Salud federal, David Kershenobich expuso que este día es simbólico porque después de aplicar la vacuna a los menores, dentro de 10 años se pretende eliminar la segunda causa de muerte en las mujeres que es el cáncer cérvico–uterino.

Agradeció a todos quienes están involucrados en esta campaña por su compromiso por proteger la salud de niñas, niños y adolescentes de 9 a 19 años de edad, colocando a la prevención como eje rector de la prevención de salud en México.

“Cada dosis aplicada es una oportunidad para prevenir el cáncer cérvico–uterino y construir un futuro más favorable para las mujeres mexicanas”. Recordó que anteriormente la campaña estaba dirigida a proteger a las niñas, pero es importante vacunar a los niños y por eso este año, una vez que se alcanzó la vacunación del 95 por ciento de las niñas de quinto grado, inicia la inoculación de los niños.

“Esta decisión habla de una medida de gran equidad para las niñas y niños, además de que la vacuna protege contra otros tipos de cáncer. Este es un hecho significativo, porque pocas son las enfermedades cancerosas que se pueden prevenir con la aplicación de una vacuna y aprovecho la oportunidad para decirles que hay que proteger a los niños recién nacidos. Tenemos el propósito de que el 95 por ciento de la población mexicana esté vacunada contra las enfermedades que se pueden prevenir, sarampión, entre ellos”, apuntó.

Concluyó que todo esto lleva a un cambio de cultura entre la población, a que aprenda a que se deben prevenir las enfermedades en forma importante y no esperar a que se esté enfermo. “Iniciamos la campaña de vacunación contra el Virus de Papiloma Humano convencidos de que estamos sembrando la salud para las futuras generaciones. Hacerlo aquí en Tlaxcala es muy simbólico, tener a la Secretaría de Educación es también muy simbólico y ojalá este mensaje propicie que tengamos un contagio social en lo que tiene que ver con la prevención”.

En su intervención, la gobernadora Lorena Cuéllar resaltó que esta campaña permitirá cuidar a personas de 9 a 19 años del VPH y refirió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo es mamá y es abuela, por eso quiere cuidar a todas las niñas y niños del país.

“Para mí es un orgullo que iniciemos en Tlaxcala y que se hayan fijado en el estado. Por qué se fijaron en Tlaxcala, porque saben que las niñas y niños de Tlaxcala van a ser los primeros, aquí vamos a entregar buenas cuentas, nos van a ayudar los maestros y sobre todo los niños a que nadie nos falte por vacunar. Nos va a dar mucho gusto ser ejemplo nacional”, asentó.

Cuéllar agradeció al IMSS, ISSSTE, Sedif, Educación y Bienestar su colaboración porque es un gran compromiso que Tlaxcala entregue un buen resultado… “la vacuna es importante para salvar vidas, cuidarlos y protegerlos. Así como la presidenta cuida a las niñas y niños, este gobierno lo seguirá haciendo”, apuntó ante niñas y niños del estado.

Por su lado, el director general de los Servicios de Salud del IMSS–Bienestar del gobierno de México, Alejandro Svarch Pérez mencionó que esta campaña de vacunación es histórica por tres razones: primero, porque se vacunan a niñas y niños por primera vez, lo que significa proteger mejor a la población y avanzar hacia la verdadera equidad de género en la salud de carácter público; segundo, porque la vacuna es más reciente y más potente, protege contra nueve tipos distintos de VPH; y tercero, porque también tendremos vacunas disponibles para mujeres y hombres de 11 a 49 años que viven con VIH.

Indicó que el IMSS–Bienestar aportará toda la fuerza de su infraestructura humana y material para cumplir su meta institucional de aplicar un millón de vacunas con más de 15 mil enfermeras y enfermeros vacunadores en sus más de 10 mil clínicas de salud para llegar a las escuelas más remotas como a los barrios urbanos.

Por su parte, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, informó que se aplicarán 2.5 millones de vacunas durante esta campaña para prevenir el cáncer cérvico–uterino, pero también previene infecciones en pene, vulva, vagina, recto y faringe.

En representación del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora general de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, resaltó que la acción se realizará en las escuelas primarias del país específicamente en niñas y niños que cursan el quinto grado y los no escolarizados de 11 años para prevenir un problema de salud pública.

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Alejandra Santos Carrillo, en representación del director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, celebró que Tlaxcala sea la sede del arranque de la campaña de vacunación contra el VPH. “Es un hito que estemos vacunando de esta manera. Es realmente una innovación que pocos países tienen. El cáncer cérvico–uterino es prevenible por vacunación. Es algo verdaderamente histórico que estos niños que están en primaria sean los primeros de una generación de mexicanos que cuando tengan una edad adulta la enfermedad no será tan aterradora como lo es hoy”, subrayó.

En este evento también estuvieron presentes Samantha Gaertner Barnard, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; Miguel Quintana Quintanar, director general adjunto de Sanidad Naval y Víctor Hugo Bautista Hernández, subdirector de Prevención y Protección a la Salud del ISSSTE.

Al concluir el acto protocolario al que asistieron funcionarios del sector educativo y de salud, las autoridades estatales y federales aplicaron la primera dosis de esta campaña. También se entregaron equipos de vacunación a personal de las tres jurisdicciones sanitarias.