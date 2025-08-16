Sábado, agosto 16, 2025
Capital y Conurbados

Arranca ayuntamiento de la capital la Liga Municipal de Cachibol 2025

La Redacción

Con el impulso del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, y a través del Instituto Municipal del Deporte, esta semana se puso en marcha la Liga Municipal de Cachibol 2025, un torneo que fomenta la activación física, la convivencia comunitaria y el bienestar de personas adultas mayores.

En esta edición, participan cinco equipos femeniles y cinco varoniles, integrados por deportistas de entre 50 y más de 70 años, con la posibilidad de incluir un jugador joven por equipo para incentivar la integración intergeneracional.

Los equipos que darán vida a esta competencia son: Felinos La Joya, Guerreros Nopalucan, Guerreras Tlaxcaltecas 1 y 2, 28’s San Pablo, Camaxtli Femenil, IMSS y Villa Alta, quienes se enfrentarán bajo el formato “Round Robin”, lo que garantizará que todos jueguen contra todos.

A partir de esta semana habrá un partido en sede definida, y los equipos que tengan dificultad con su espacio podrán utilizar el auditorio de La Joya, de lunes a viernes en horario vespertino. El torneo concluirá el 21 de noviembre de 2025 con la premiación a los tres primeros lugares.

El alcalde Alfonso Sánchez García destacó que el cachibol es un deporte adaptado para adultos mayores que representa una actividad que fortalece la salud, el ánimo y la unión entre este sector de la población.

