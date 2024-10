Armando León, el joven director de orquesta que lleva Tlaxcala a Bulgaria

Armando León se prepara para tomar su batuta. Tiene 26 años de edad, pero su trayectoria y pasión por la música lo hacen parecer un veterano en la dirección orquestal. En pocos días, este joven director tlaxcalteca dejará México para iniciar una nueva aventura: dos años en Bulgaria, donde cursará su maestría en dirección orquestal.

Armando recuerda perfectamente cómo empezó todo. “Desde pequeño, la música siempre estuvo presente”, cuenta con felicidad en entrevista. “Comencé a tocar el piano a los 8 años, pero no fue hasta los 12 que entré a la Academia de Música Silvestre Revueltas que todo cambió”. A esa temprana edad, ya sabía que la música no solo sería un pasatiempo, sino su vida entera. El violín fue el instrumento que lo enamoró por completo y gracias a esa pasión, entró al entonces Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), donde realmente floreció su carrera.

Ahí, bajo la dirección de la maestra Rosa María Vázquez López, Armando y un grupo de seis jóvenes se unieron para formar un ensamble de cuerdas. “Éramos adolescentes de 16, 17 años, pero la maestra vio algo en nosotros”, recuerda con gratitud. Esa experiencia no sólo lo preparó técnicamente, sino que también lo inspiró a seguir un camino más ambicioso: la dirección orquestal.

La oportunidad para dirigir le llegó casi por accidente. “Un día, la maestra Rosa María me pidió que dirigiera media hora de ensayo porque ella no podía venir”, comenta. “Yo era el concertino, así que acepté, aunque no tenía experiencia”. Ese primer contacto con la dirección fue revelador y lo llevó a especializarse en esta disciplina cuando ingresó a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde fue becado al 100 por ciento por su talento.

Los años de esfuerzo en la UDLAP, combinados con experiencias en festivales nacionales e internacionales, cimentaron su carrera. Desde tocar en lugares emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes hasta participar en la Cumbre Mundial de Dirección en España, Armando ha vivido en carne propia las recompensas de su dedicación. Sin embargo, la mayor prueba está por venir: la maestría en dirección musical en Sofía, Bulgaria.

“Estos últimos días han sido muy nostálgicos”, confiesa. “Dejar a mi familia, organizar todo, mentalizarme que me voy por dos años… es un cambio enorme”. Pero más allá de los desafíos personales, Armando ve este viaje como una responsabilidad hacia su comunidad. “Voy por todos los jóvenes tlaxcaltecas que sueñan con ser directores de orquesta, por los que han podido cumplir sus metas y por los que no. Llevo conmigo sus sueños y sus esperanzas”.

Al preguntarle sobre cómo se visualiza en 10 años, su respuesta es sencilla: “Solo quiero ser feliz”. No tiene expectativas exactas, no busca títulos ni reconocimientos concretos, quiere seguir haciendo siempre lo que más le apasiona. “La música me ha llevado a lugares que nunca imaginé, y confío en que me seguirá sorprendiendo”. Esa actitud, de entrega total al arte sin esperar nada a cambio, es lo que define a este joven director.

Armando también habla del reto que lleva como joven en un campo dominado por personas mayores. “Existe el estereotipo del director de orquesta como un hombre mayor, canoso, con su batuta”, ríe. “Ser joven en este mundo tiene sus retos, pero también sus ventajas. La juventud trae frescura, energía y una nueva visión”. Y aunque ha roto muchas barreras, también es consciente de que el camino no siempre es fácil, sobre todo para las mujeres en la dirección orquestal. “Ellas enfrentan retos aún más grandes y es importante reconocer su lucha”.

Ahora, con la mirada fija en el futuro, Armando León se prepara para representar a México y, sobre todo, a Tlaxcala en Bulgaria. “Es un compromiso enorme”, afirma con determinación. Y aunque los escenarios cambien y los retos se hagan más grandes, una cosa está clara: Armando seguirá dirigiendo con el mismo amor y pasión que lo han llevado hasta este momento.