Aritmética naranja

La encuesta de Enkoll, publicada por El País, ha desquiciado al Frente Amplio por México, porque según los resultados Claudia Sheinbaum tendría el 51 por ciento de la intención del voto, seguida de la senadora Gálvez con el 33 por ciento y en tercer lugar lo ocuparía Samuel García con el 19 por ciento o en un muy alejado hipotético escenario Marcelo Ebrard, por el propio partido naranja, obtendría el 16 por ciento. Los datos demoscópicos indicarían que la diferencia entre el primer lugar y el segundo es de aproximadamente 20 puntos porcentuales, es decir, más de 11 millones de posibles votos las separan. De mantenerse la conformación de las y los candidatos en la boleta, no habrá carrera parejera, ni cierre de fotografía, ganaría la candidata de Morena y su aliados.

De hecho, los datos arrojados han calado hondo en las aspiraciones frentistas, pues la diferencia es sustantiva, pero aún más el crecimiento de Movimiento Ciudadano (MC) los ha enloquecido, lo que permite formular un primer escenario. Ante los datos de Enkoll, el Frente intenta mostrar que si el partido naranja declina en favor de la senadora, entonces la suma de porcentajes de intención de voto daría una competencia cerrada haciendo que la elección fuera competida. Para que este escenario se logre, habría que eliminar la posibilidad que MC tenga candidato o candidata a la presidencia, ya sea Samuel García o cualquier otro/a, sólo así se entiende la agresiva postura de los dirigentes nacionales de los partidos del Frente contra el gobernador de Nuevo León, pararlo a como dé lugar, hasta el grado de anticipar que el conflicto entre poderes en esa entidad se agudice y con ello negarle la licencia al cargo para contender por la Presidencia de la República.

El problema de este escenario es que hay una aritmética falsa. En el supuesto que lograran bajar a Samuel García, que por ciento no ha definido si buscará la candidatura por MC, eso no significa que ese partido no tenga otra carta debajo de la mesa y que mantenga su postura de ir solo a la disputa por la Presidencia. Por ahora la estrategia le ha funcionado a Dante Delgado, estar por arriba de dos dígitos en la intención del voto que le daría para convertirse probablemente en la tercer fuerza política del país por debajo de Morena y del PAN relegando al PT, PVEM, al PRI y por supuesto al PRD, este último que lo más que aspira es a conservar el registro. Peor aún, el deseado 19 o 16 por ciento no le está garantizado para el Frente por varias razones, la principal es el falso supuesto que toda la intención de voto de MC se iría al Frente, una vez que declinaran por la senadora Gálvez, lo que se ve muy poco probable.

Los estudios demoscópicos y los propios resultados electorales han confirmado que los indecisos o bien los que no contestan las encuestas son posibles electores que no se comportan de manera uniforme, es decir, una parte se abstiene, otra anula su voto y los demás se dispersan. El voto se atomiza, salvo en casos de excepción se puede registrar un voto masivo de los indecisos hacia un candidato o partido en específico, pero eso no ha ocurrido en las elecciones en México y queda demostrado en los porcentajes de abstención.

La idea de que los indecisos pueden marcar la diferencia es un absurdo, lo mismo ocurriría si en un remoto escenario MC decidiera aliarse con el Frente, posiblemente varios de sus militantes se sientan en la libertad, incluso, de votar por Morena y sus aliados. Va por México no lograría captar el 100 por ciento de la intención del voto que ahora tiene MC.

Evidentemente, los gánster de las dirigencias del PRI, PAN y PRD tratarán una y otra vez de amedrentar a Samuel García y al partido naranja, seguirán con la narrativa de que no sumarse al Frente es confirmar el papel de esquiroles para asegurar el triunfo de Morena y de Claudia Sheinbaum. Mientras no los logren sumar, el factor tiempo juega a favor de MC y en contra de Va por México. Por ahora parece ser que al movimiento naranja le conviene seguir con pies de plomo, a pesar de los amagos del gobernador de Jalisco y de los líderes de la oposición.

Es curioso, pero Dante Delgado les está devolviendo una cucharada de su propio chocolate, quizás valdría la pena recuperar la memoria de la campaña presidencial de 2018, todos los estudios demoscópicos indicaban que la única manera de acercarse a AMLO en la intención del voto y ser competitivos era que José Antonio Meade declinara por Ricardo Anaya o viceversa, pues la suma de la intención, según oráculus, les daba un 52 por ciento, mientras que el presidente obtendría el 51.7 por ciento, siempre y cuando toda la intención del voto se fuera del PRI al PAN o al revés, aunque ya mencionamos que es casi imposible. Ambos partidos y sus candidatos decidieron no declinar, visto de manera superficial como lo miran los dirigentes nacionales de Va por México, se podría afirmar con su narrativa que en 2018 ellos fueron los principales esquiroles para que ganará Andrés Manuel López Obrador, provocando el tsunami electoral. Evidentemente el triunfo de AMLO tiene otras explicaciones, muy alejadas de las falsas aritméticas de Va por México también ahora con Movimiento Ciudadano.