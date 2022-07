Aquí vamos otra vez: Negación–Minimización–¿Simulación?

En las últimas semanas nos hemos encontrado con titulares y noticias enteras de parte del gobierno del estado que, por lo menos, tienden a descorazonar y a preocupar a la población.

Ya hablamos aquí, desde el mes pasado, de los cambios de imagen que se anuncian y del riesgo de que se pretenda dar una apariencia mediática diferente de Tlaxcala sin buscar realmente formas de resolver los terribles problemas que se tienen en el territorio. Y también hablamos ya del reto de asumir la visión de Cuenca en la búsqueda de soluciones para los problemas, si es que eso se pretendiera en verdad; por ejemplo, dejar de ofrecer al estado como espacio de tercera clase, con la mano de obra más barata y no calificada, malbaratando la tierra a costa de las y los ciudadanos, y procurando negociar y establecer las condiciones ambientales, de salud y fiscales más laxas en el país, sólo para atraer o mantener inversiones privadas internacionales y nacionales.

Pero las noticias que se van publicando indican más bien lo contrario, es decir, que se privilegian los cambios de imagen y que, junto con eso, se minimizan los problemas para no asumir realmente la construcción de soluciones integrales y eficaces para los problemas.

El modelo económico que se promueve hoy en Tlaxcala es el mismo de los sexenios anteriores, eso ya lo sabíamos: capitalismo sostenido en la inversión industrial, la urbanización y la construcción de infraestructura carretera o de obras remediales y paliativas. Sin embargo, si había algo diferente que sí se esperaba, es que en este periodo de gobierno las cosas se comenzaran a realizar con énfasis en los intereses y necesidades de la ciudadanía y no sólo en los de las empresas y de los urbanizadores.

Pero no, todo indica que no solamente continuará el mismo modelo, sino que, además, se continuará con las mismas formas neoliberales devastadoras. Basta leer el último boletín–nota que se publicó en varios medios sobre la llegada de la empresa Mercedes Benz a Tlaxcala, en el que se anuncia a voz en cuello que “La inversión ya está hecha, sólo falta definir los permisos con la Secretaría del Medio Ambiente y con la Comisión Nacional del Agua.”, cuando más bien debería decirse algo como “…estamos analizando con la Secretaría de Medio Ambiente y con la Conagua si la inversión propuesta por Mercedes Benz es social, ambiental y técnicamente viable de manera que con la instalación de la planta que se proyecta no se afecte más ni la salud ni el ambiente ni la economía ni la organización comunitaria en Cuapiaxtla y en la Cuenca.” Y, además, de manera pretenciosa se anuncia esto diciendo que “Tlaxcala tendrá su propia planta de operaciones de la empresa de autos de lujo Mercedes Benz.” Pero esto no puede dar más que tristeza y terror: la primera, porque el gobierno se engaña y/o pretende engañar a la población haciendo creer que alguna ganancia se queda en en el estado cuando se hacen ese tipo de inversiones; y terror, porque con esto se comprueba que este gobierno estatal entiende su misión de la misma manera que el anterior, cuando afirma que seguirá “trabajando para que haya mayores empresas y salarios mejor remunerados”, tal cual lo repetía una y otra vez Marco Antonio Mena. Y afirma esto en lugar de decir algo como “estamos analizando cómo hacemos para que los salarios que pagan las empresas, las que ya están y las que lleguen, sean suficientes para superar la tasa crítica laboral que vivimos en Tlaxcala, es decir, que deje de ser normal que a una persona que trabaja ocho horas diarias de lunes a viernes no le alcance para satisfacer las necesidades de salud, casa, vestido, educación y sustento de su familia.”

Y todavía más. Se esperaba que este gobierno dejaría atrás el ciclo de negación–minimización–simulación, utilizado siempre por los anteriores para administrar los conflictos en relación a los problemas que tenemos en el territorio. Pero no, en este periodo se ha mostrado que algunos funcionarios seguirán con esta dinámica –a través de la utilización de datos equivocados o de información ambigua, parcial o inexacta– para desviar la atención en torno a las industrias y los problemas que su contaminación provoca en la salud y en la vida entera de las comunidades, y que deberían atenderse de manera integral. Tal ha sido el caso, aprovechándose igual que antes de la laxitud de las normas todavía vigentes, de la información hecha pública sobre la contaminación de los ríos o, hace un par de días, sobre las causas de la insuficiencia renal, enfermedad muy grave en Tlaxcala.

Así, en varios momentos se va mostrando que hoy, otra vez, ni los derechos e intereses de las comunidades ni la visión de Cuenca son más importantes que la necesidad de quedar bien con las empresas manufactureras, comerciales, agroindustriales e inmobiliarias.

*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.