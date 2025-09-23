Aprueban reformas a Ley de Seguridad; Comunas contarán con un policía por cada mil habitantes

Con la finalidad de fortalecer las instituciones encargadas de la prevención del delito, garantizar la profesionalización de los cuerpos policiacos y establecer nuevas figuras de coordinación en la materia, el pleno del Congreso aprobó una serie de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana.

Entre las disposiciones aprobadas destaca la obligación para los municipios de contar con un estado de fuerza de al menos un policía por cada mil habitantes, medida que deberá cumplirse de manera gradual conforme al régimen transitorio para evitar impactos financieros inmediatos en los ayuntamientos.

Este martes, en la sesión ordinaria, los integrantes de la LXV Legislatura local avalaron la iniciativa preferente de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con el argumento de que la conflictividad social registrada en las últimas décadas obliga a replantear las estrategias de seguridad pública, no solo en el ámbito operativo, sino también en la construcción de condiciones que permitan una paz duradera y el fortalecimiento del tejido social.

De acuerdo con el dictamen aprobado, en cada municipio deberá existir una institución de seguridad ciudadana que se denominará Policía Municipal, la cual funcionará conforme a lo dispuesto en la ley y en los reglamentos inherentes.

El artículo 28 establece que la corporación deberá cumplir con los requisitos de certificación previstos en el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, contará con un estado de fuerza de al menos un policía por cada mil habitantes, así como inscribir a la totalidad de su personal en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

En las disposiciones transitorias, los congresistas dispusieron que los municipios contarán con un plazo razonable para cumplir con la obligación de contar con un policía por cada mil habitantes, a fin de no generar afectaciones inmediatas a sus finanzas.

Los munícipes deberán garantizar que al menos el 75 por ciento de sus integrantes cuente con certificación individual de conformidad con lo establecido en la ley estatal, mientras que los elementos que no acrediten la certificación serán separados del cargo y no podrán incorporarse a otra corporación de seguridad ciudadana ni a empresas de seguridad privada por un periodo de tres años.

La gobernadora en su iniciativa, que respaldaron los diputados, justificó la reforma en la necesidad de armonizar la legislación local con las disposiciones constitucionales y legales emitidas por el Congreso de la Unión. Entre los puntos de armonización se incluyó la implementación de Mesas de Paz y Mesas Municipales como mecanismos de concertación y coordinación para fortalecer la prevención del delito y fomentar la participación ciudadana.

Estos espacios y ejercicios que ya se realizan, ahora elevados a rango de ley, tendrán como objetivos analizar los delitos de alto impacto, coordinar acciones de prevención y diseñar estrategias adaptadas a las realidades locales.

La reforma también contempla el desarrollo de acciones de recuperación del tejido social mediante programas de reintegración, diálogo intercultural y promoción de la cohesión comunitaria.

Entre las nuevas disposiciones destaca la creación de un modelo integral de Servicio Profesional de Carrera Policial, que incluye subsistemas de ingreso, promoción, ascenso, sanción y remoción de elementos, con el cual “se busca contar con los mejores perfiles en las corporaciones. El Instituto de Formación Policial será la instancia encargada de definir los planes de estudio y profesionalización de los elementos, en coordinación con instituciones estatales, nacionales e internacionales”.

La reforma también contempla la consolidación y regulación de distintas figuras policiales, entre ellas, de Inteligencia e Investigación; de Caminos y Vialidad; Procesal;

de Custodia; Especiales y de Reacción; Industrial y Bancaria; Estatal Preventiva; de Prevención del Delito y Género.

En este último caso, se establece la creación de una Policía de Género en cada municipio, cuya titularidad recaerá en una mujer y permanecerá durante el periodo que dure la administración municipal.

La reforma crea la Dirección de Formación, Capacitación y Profesionalización de Seguridad Ciudadana, unidad adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instancia que se encargará de elaborar planes y programas de estudio en materia de seguridad pública en niveles medio superior, superior y de posgrado. También deberá coordinar cursos de actualización, certificación y especialización de los elementos.

Sin embargo, la reforma establece que no podrán integrarse a instituciones de seguridad aquellas personas que estén inscritos en los registros de deudores alimentarios o de violentadores.

De igual forma, se prevé que la profesionalización y certificación de los elementos se realice de manera escalonada, de acuerdo con los recursos disponibles.

El dictamen, avalado sin mayor oposición, armoniza los conceptos de mando coordinado y mando único en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este sentido, los municipios y el gobierno estatal podrán coordinarse para definir la forma en que se implementarán las acciones de seguridad pública, buscando evitar la fragmentación y duplicidad de esfuerzos.

Otra de las disposiciones relevantes es la creación de la Unidad Antiextorsión, órgano de carácter interinstitucional dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual tendrá como objetivo prevenir, investigar y combatir ese delito mediante estrategias de inteligencia, análisis financiero, ciberseguridad y operación policial.

La Unidad estará integrada por representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, y el C5i, entre otras instancias.

Entre sus atribuciones se encuentran la recepción de denuncias a través del número 089, la asistencia a víctimas, el rastreo de recursos económicos vinculados con redes de extorsión, la judicialización de los casos y la elaboración de reportes periódicos de resultados.

Además, crearon con una Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargada de recibir quejas y denuncias contra sus integrantes, incluso de manera anónima, así como de investigar posibles actos de corrupción, extorsión o incumplimiento de los requisitos de permanencia.

En este rubro, fortalecieron la función del Consejo de Honor y Justicia Policial, que conocerá y resolverá los asuntos relacionados con el régimen disciplinario.

Las nuevas disposiciones de esta Ley de Seguridad Pública y Ciudadana establece que las instituciones deberán promover la participación social a través de foros, asambleas, consultas públicas y talleres.

El objetivo será integrar propuestas y necesidades comunitarias a las políticas de seguridad, fomentando el diálogo intercultural y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, afromexicanos y grupos vulnerables.

En cuanto a perspectiva de género, la ley incorpora la obligación de utilizar lenguaje incluyente en las denominaciones jerárquicas y garantizar la igualdad sustantiva al interior de las corporaciones.

Otra innovación es la regulación del Registro Público Vehicular de Tlaxcala, cuyo objetivo será brindar un servicio gratuito y certero a la ciudadanía, implementar tecnología de monitoreo e identificación vehicular y proporcionar información a autoridades para la toma de decisiones.

En tanto, los diputados avalaron la adhesión de un artículo, el 202 bis, a través del cual precisaron que la información generada en cumplimiento de la esta ley será considerada reservada y confidencial, como lo es todo aquello relativo a procedimientos, tecnología, bases de datos criminales, armamento, huellas dactilares, teléfonos celulares, órdenes de protección, medidas cautelares y sentencias.

Antes, durante el proceso de validación, la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano destacó que si bien la propuesta contiene temas de avanzada, como la obligación de contar con una fuerza equivalente de un policía por cada mil habitantes, esa disposición, que aunque es inferior a estándares internacionales y nacionales en la materia, ésta podría quedar como letra muerta sino existe la disposición política estatal para dotar de recursos y apoyos para ello.

Incluso, la diputada independiente Blanca Águila Lima planteó incrementar el número mínimo de efectivos que deberían contar las policías municipales, “de acuerdo con los estándares internacionales”; sin embargo, su propuesta fue rechazada.

Más tarde, en asuntos generales, la diputada del PAN, Miriam Martínez Sánchez, quien avaló las reformas, sostuvo que ya no hay pretextos para que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, “entregue ya resultados contundentes. Cuenta con las herramientas legales y con el presupuesto suficiente que esta legislatura le ha dotado, así como con el respaldo de este Congreso y con un marco normativo que le permite actuar con firmeza.

Además, sostuvo que en virtud de que a la delincuencia no se le puede enfrentar “con charpes ni palos”, demandó dotar de mayores partidas presupuestales a las Comunas de la entidad a fin de cumplir con sus nuevas obligaciones.