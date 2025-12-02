Martes, diciembre 2, 2025
Aprueban en comisiones unidas dictamen sobre exhorto en materia de salud mental

La Redacción

En sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, presidida por el diputado Jaciel González Herrera, y de Salud, presidida por la diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, fue aprobado por unanimidad el Dictamen relativo a la Iniciativa por la que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a dar cumplimiento a diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala.

Durante el análisis, las Comisiones Unidas coincidieron en que la propuesta presentada por la diputada Blanca Águila Lima parte de la premisa de fortalecer el marco normativo vigente, particularmente en lo relativo a la instalación de los Consejos Municipales de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo, así como la emisión de los reglamentos correspondientes en cada municipio. El estudio de la Iniciativa permitió determinar que la Ley establece las bases para garantizar el acceso a servicios especializados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, por lo que el cumplimiento de dichas disposiciones resulta indispensable para lograr una adecuada coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Las Comisiones dictaminadoras consideraron que la salud mental constituye un componente esencial del bienestar individual y comunitario, y que los municipios son espacios estratégicos para el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas que permitan atender de manera eficaz los desafíos en esta materia. Asimismo, destacaron que contar con los instrumentos reglamentarios previstos en la Ley permitirá avanzar en la consolidación de acciones que fortalezcan la prevención, la atención y la rehabilitación, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el marco jurídico estatal.

Tras su aprobación en sesión de Comisiones Unidas, el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Tlaxcala, a dar cumplimiento a diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala, fue turnado a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado para continuar con el debido trámite legislativo.

