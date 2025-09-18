Miércoles, septiembre 17, 2025
Aprueban en comisiones reformas a la Ley de Turismo para regular hospedaje en plataformas digitales

Este miércoles, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera; y la de Turismo del Congreso local, presidida por la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips, aprobaron por unanimidad el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Turismo del estado, presentada por la titular del Poder Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros.

El dictamen tiene por objeto establecer un marco normativo que regule la prestación de servicios de hospedaje temporal a través de plataformas digitales, a fin de garantizar condiciones de equidad frente a la industria hotelera formal, proteger los derechos de visitantes y anfitriones, y mitigar fenómenos sociales como la gentrificación y la competencia desleal en el sector turístico.

Con la aprobación de este dictamen en comisiones unidas, la propuesta continuará su trámite ante el pleno de la LXV Legislatura, donde será discutida, analizada y votada en sesión pública.

