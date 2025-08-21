Aprueban diputados una serie de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial

El pleno del Congreso del estado avaló una serie de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala por medio de las cuales busca garantizar la operatividad de dos instancias recién creadas como son el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, a la vez que redefine el mecanismo de designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).

- Anuncio -

El dictamen aprobado este jueves, en sesión extraordinaria y con el voto en contra de la diputada del PRD, Laura Yamili Flores Lozano, establece que la titularidad de la presidencia recaerá en la magistrada o magistrado que haya obtenido el mayor número de votos ciudadanos en la elección constitucional; ahora la magistrada Fanny Margarita Amador Montes asumirá la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tras haber alcanzado la más alta votación en el proceso electoral respectivo en sustitución de Anel Bañuelos Meneses.

El pleno avaló el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos en el que se oficializa la extinción del Consejo de la Judicatura del Estado, que hasta ahora concentraba las funciones administrativas y disciplinarias.

Su desaparición, prevista en la reforma constitucional validada en diciembre del año pasado, da paso a la creación de dos entes especializados: el Órgano de Administración Judicial, responsable de la gestión y administración, y el Tribunal de Disciplina Judicial, con atribuciones en materia de vigilancia, sanción y evaluación del desempeño de jueces y magistrados.

- Advertisement -

Con esta separación de funciones, explicaron, se fortalecerá la transparencia, la rendición de cuentas y la especialización en el ejercicio de cada área. Mientras el Órgano de Administración Judicial será la instancia encargada de administrar el patrimonio, los recursos humanos y la estructura organizacional, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá como tarea central investigar, sustanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa y disciplinaria en contra de servidores públicos del Poder Judicial.

También puede ver: Congreso de Tlaxcala alista reformas para garantizar gobernabilidad en tribunales

Las reformas aprobadas también incorporan disposiciones para acelerar la impartición de justicia, para ello adicionaron a la norma el artículo 6 Ter, en el que establecieron que todos los asuntos deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses, salvo en materia penal, donde se fijan plazos aún más estrictos: cuatro meses para delitos con penas menores a dos años y un año para delitos con penas superiores. En caso de incumplimiento a esta disposición, los jueces deberán informar al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora.

- Advertisement -

En lo relativo a la presidencia del TSJE, la reforma al artículo 27 Ter fija que el cargo se renovará cada dos años y corresponderá al magistrado o magistrada con mayor votación. Además, se precisa que, en caso de ausencia, el segundo lugar en las urnas ocupará la suplencia interina o definitiva, dependiendo del tiempo de la licencia.

Con respecto al Órgano de Administración Judicial, la adición a la citada norma fija que éste contará con independencia técnica y de gestión, con facultades para administrar al conjunto de los órganos jurisdiccionales y entre sus atribuciones están el nombramiento, adscripción y sanción del personal, la administración de bienes, la expedición de reglamentos internos y la coordinación del funcionamiento judicial en los distritos.

Tal como lo establecieron en su reforma constitucional que genera su creación, los diputados reiteraron en la norma que éste se integrará por cinco personas electas, una designada por el Ejecutivo, otra por el Legislativo y tres a propuesta del TSJE, , con la obligación de cumplir requisitos de nacionalidad, experiencia profesional y no tener antecedentes de inhabilitación o condena penal.

Sus resoluciones, según lo dispuesto en el artículo 65 Ter, deberán aprobarse por mayoría, reservando para casos específicos una mayoría calificada de cuatro votos.

Mientras que al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, éste será garante del control interno; también tendrá independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones vinculantes y estará integrado por tres magistrados electos por voto ciudadano, con atribuciones para investigar y sancionar faltas graves, resolver recursos de revisión y evaluar de manera periódica el desempeño de jueces y magistrados.

Entre sus funciones destacan la elaboración de una doctrina de precedentes vinculantes, la resolución de contradicciones, la suspensión de juzgadores involucrados en posibles delitos y la integración de un registro público de sanciones. Además, deberá coordinarse con el Sistema Nacional Anticorrupción para implementar mecanismos de prevención y sanción de malas prácticas judiciales.

Su presidencia, de acuerdo con los establecido por la reforma constitucional que lo crea, será ocupada por la persona magistrada que haya obtenido más votos en la elección de su designación ciudadana.

Las disposiciones transitorias fijan que el actual Consejo de la Judicatura continuará en funciones hasta el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que tomarán protesta los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Hasta entonces, una Comisión de Transición será la encargada de garantizar la transferencia de recursos materiales, humanos y financieros hacia los nuevos órganos.

Dicha comisión estará integrada por cuatro miembros que son la magistrada presidente del TSJE, Anel Bañuelos Meneses, un consejero designado por el Ejecutivo estatal, una consejera electa por el Congreso local y un consejero elegido por el propio Poder Judicial. Sus decisiones deberán aprobarse por mayoría.

Asimismo, los transitorios aseguran que los derechos laborales del personal administrativo readscrito serán plenamente respetados, tanto en el caso de quienes se incorporen al Órgano de Administración Judicial como en los que pasen al Tribunal de Disciplina Judicial.

El dictamen fue remitido al Ejecutivo del estado para su validación y en su caso, su publicación correspondiente.

Puedes consultar: Aprueba Congreso reformas para fortalecer transparencia y acceso a la información