Aprueban diputados nueva Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Los integrantes de la LXIV Legislatura local, aprobaron, por mayoría de votos, la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del estado de Tlaxcala, la cual busca garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano.

En la penúltima sesión ordinaria del segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional, los congresistas aprobaron esta nueva norma, que busca garantizar la preservación y protección al ambiente, la restauración del equilibrio ecológico, la regulación y la distribución de competencias propiciando el desarrollo sostenible.

La nueva ley busca garantizar el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar físico, mental y social; prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo, y conservar el patrimonio natural de la sociedad haciendo más eficiente el combate al deterioro ambiental del Estado.

La ley, que se integra de 175 artículos y 11 numerales transitorios, busca instrumentar los mecanismos de protección del ordenamiento ecológico del estado y sus Municipios, en la esfera de las atribuciones no reservadas a la Federación, para la conservación el medio ambiente, con el establecimiento de áreas naturales protegidas del Estado y de las zonas de restauración ecológica.

De acuerdo con la nueva disposición, la Secretaría de Medio Ambiente tendrá la facultad de promover la sustitución gradual en la producción, venta, uso y entrega de plásticos de un solo uso, popotes y recipientes de unicel, con excepción de aquellos que, por motivos de salud, uso médico, preservación de alimentos, higiene o inocuidad, no puedan ser sustituidos por otros materiales por no contar con alternativas tecnológicas, ambientales y económicamente viables.

Para ello, promoverá que a partir del 1 de enero del año 2024 no exista ya, en suelo tlaxcalteca, producción de plásticos de un solo uso; a partir del 1 de julio del año 2024 no se producirán popotes y del 1 de enero del año 2025 no habrá producción de recipientes de unicel.

Además, “mediante la implementación del Programa Técnico Ambiental para afrontar al cambio climático, respecto de los medios alternativos para la transición de plásticos de un solo uso, popotes y recipientes de unicel, como el reciclaje, el reúso y la reducción de productos altamente contaminantes, el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, deberá desarrollar los lineamientos para llevar a cabo la transición gradual de dichos plásticos”.

De igual forma, la nueva ley prevé que la creación de los Consejo Municipales de Medio Ambiente, que serán órganos colegiados de carácter honorífico, con participación de la sociedad civil, encargado de coordinar y resolver lo conducente a la política ambiental en sus respectivas circunscripciones.

En materia de contaminación del agua, establece las obligaciones que tienen tanto la autoridad estatal como los ayuntamientos, para prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción federal, que el Estado tenga concesionadas o asignadas para la prestación de servicios públicos, validando las obras de saneamiento que se realicen; mientras que a los ayuntamientos se les responsabiliza de la prevención y control de la contaminación, mediante la realización de muestreos y análisis de la calidad de las aguas residuales.

El decreto fue remitido al Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente.