Aprueban diputados minuta de reforma que desaparece siete organismos autónomos federales

El pleno del Congreso local avaló la minuta de reforma constitucional a través de la cual desaparecerán siete organismos autónomos federales y, en su lugar, diversas dependencias de la administración pública federal asumirán las funciones que éstos desempeñaban.

Los diputados de Morena y aliados avalaron las enmiendas aprobadas por el Congreso de la Unión y que ya habían respaldado los poderes legislativos de otras 17 entidades federativas, con las cuales desaparecen el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

La propuesta fue rechazada por la coordinadora de la bancada perredista, Blanca Águila Lima, quien señaló que esta reforma representa un golpe preocupante a la democracia y a los equilibrios en el país, como es caso del Inai. “La reforma planteada por el expresidente de la República atenta contra los derechos humanos”.

Además, alertó que la desaparición del Inai podría derivar en la extinción también del IAIP–Tlax, con lo cual, en caso de concretarse, “se priva a las personas de su derecho a conocer cómo se gastan sus impuestos, se debilita la lucha contra la corrupción, cerrando una de las pocas ventanas de vigilancia ciudadana y se vulnera nuestra privacidad, al dejar sin una regulación adecuada la protección de los datos personales”.

Puntualizó que “es significativo un retroceso de décadas en el avance de la rendición de cuentas y la transparencia en México. Por ello, convoco a la ciudadanía a no guardar silencio, a exigir que se respete su derecho a saber. La transparencia no es un privilegio del gobierno, es una conquista del pueblo. Hoy se desvanece una república federal, para ir dando paso en poco tiempo a una república centralista en el mejor de los casos, esperando no transitar hacia una dictadura”.

También su correligionaria Laura Yamili Flores Lozano votó en contra de la enmienda al referir que con esta enmienda no solo constituye una regresión a esa práctica autoritaria de concentración de poder, sino que “violenta de manera grave los derechos humanos de las personas”.

“Los organismos autónomos surgen ante los actos arbitrarios del gobierno quien a lo largo de los años había venido siendo juez y parte de sus propios actos, sin que los recursos interpuestos ante el Poder Judicial hayan sido suficientes para controlar sus excesos, precisamente porque sus integrantes estaban supeditados, en los hechos, al Poder Ejecutivo”.

Enfatizó que el desaparecer a los organismos autónomos da como resultado una concentración de poder sin obstáculos para el uso abusivo de éste, por eso “López Obrador protegió, como razón de Estado, el dispendio de recursos en sus mega obras, para evitar en el corto y mediano plazo dar información sobre esos gastos, eso es falta de transparencia en los actos de gobierno, eso es corrupción e impunidad, por eso mismo, mi voto es en contra de la reforma que hoy pretende aprobarse”.