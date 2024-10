Aprueban diputados minuta de reforma para garantizar “supremacía constitucional”

El pleno del Congreso local aprobó este jueves la minuta de reforma constitucional a través de la cual validaron las enmiendas a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna, por las cuales se fortalece la inimpugnabilidad de las reformas y adiciones a dicha ley suprema.

Con la oposición de los cuatros legisladores de oposición, dos del PRD, una del PAN y otra más de Movimiento Ciudadano, la mayoría de los congresistas de Morena y aliados, validaron esas enmiendas, remitidas por el Congreso de la Unión a través de las cuales respaldaron la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad ante reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con el dictamen avalado por el pleno de la LXV Legislatura local establece que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.

De igual manera queda establecido “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

En el artículo 107 constitucional avalaron la adición para que “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda”.

En los que se refiere juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, también aprobaron que en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.

La primera en subir fue la coordinadora de la bancada perredista, Blanca Águila Lima es el retroceso más grave que vive México y abre, al uso arbitrario, del poder público y un retroceso a los avances democráticos del país.

“Es esencial entender que esta reforma no es solo un cambio formal en nuestra ley fundamental, sino un retroceso serio en la protección de nuestros derechos humanos, especialmente en lo que respecta al acceso a la justicia. Al cerrar la puerta a la posibilidad de impugnar reformas constitucionales, estamos dejando a los ciudadanos sin la protección necesaria ante abusos.

“Esta reforma afecta a las minorías en este y en todos los Congresos. Aquellos grupos con representación legítima se verían despojados de cualquier recurso para defender sus derechos durante la creación de normas constitucionales. Esta situación es inaceptable. No podemos permitir que una mayoría decida qué derechos tienen las minorías, limitando su acceso a la justicia”, enfatizó desde tribuna la legisladora.

De igual forma, la diputada del PAN, Miriam Martínez Sánchez, arremetió en contra de estas enmiendas, al asegurar que se trata de una regresión que atenta contra la división de poderes, lo cual afectará a la ciudadanía.

“Hoy, no sé si pedir un minuto de silencio por el magnicidio que están cometiendo o de plano, darles una Constitución para que le pongan en su altar de muertos, porque, hoy la están matando, Morena, su gobierno y sus aliados, están acabando con ella. No ven ni entienden que estamos en una crisis constitucional, estamos al borde del rompimiento de nuestro sistema de separación de poderes y de eso se van a tener que hacer cargo”.

Abundó: “La propuesta que impulsa el oficialismo, bajo el pretexto de una supremacía constitucional es, en realidad, un ataque a la libertad de todos los mexicanos…estamos ante un escenario de supremacía legislativa que se refiere a la preeminencia de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, las cuales tendrán mayor autoridad que cualquier otra norma o regulación en un sistema jurídico. En otras palabras, las leyes creadas por el Congreso o el parlamento son las normas más altas y deben ser obedecidas y respetadas por todos, incluyendo el poder ejecutivo y judicial.

“Esta reforma no solo es inaceptable, es una amenaza directa a las bases de nuestra República.

Proponen cambiar nuestra Constitución para abrir puertas a la arbitrariedad, el abuso y la imposición de intereses particulares que nada tienen que ver con el bienestar de las familias mexicanas En Acción Nacional, tenemos el deber y la obligación de decir no a cualquier intento de reformar la Constitución para consolidar el poder en manos de unos pocos”, reiteró.

En el mismo tenor, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Aguilar Vega votó en contra de la enmienda, la cual, aseguró, pone en peligro los avances en derechos que se han logrado en los últimos años.

“No estoy de acuerdo en esta reforma que busca blindar la mal llamada reforma judicial, quitando la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia la pueda declarar inválida. Me sumo a las voces de las y los legisladores que han confirmado que esta reforma atenta contra los derechos humanos de las personas al no poder defenderse contra del poder, e incluso está generando que se pierda la división de poderes, pues ya no hay apertura para el análisis y la discusión.

Por su parte, la diputada perredista, Laura Yamili Flores Lozano arremetió en contra de estas enmiendas, al considerar que la mayoría de Morena pretenden someter al Poder Judicial y evitar que garantice la defensa de las personas y de las comunidades ante los abusos del poder y violaciones a los derechos humanos ante la aprobación de normas generales y normas constitucionales.

“Le quitan al Poder Judicial prácticamente las atribuciones de amparar y proteger a las personas ante la emisión de leyes y normas que surjan de ocurrencias, sin mayor discusión, que sean visiblemente anticonstitucionales, que trastoquen los más elementales principios democráticos, sin importar si se cumplen las formalidades y requisitos del procedimiento parlamentario, pues sólo bastará que se aprueben por una mayoría calificada, aunque no se discutan ni en Comisiones ni en el Pleno. Esto es simplemente una imposición antidemocrática, pues el Legislativo dejará de ser la expresión soberana”.

Por ello, enfatizó que “el PRD no solo está en contra de este tipo de reformas que violentan el Estado de derecho y truncan el desarrollo democrático que veníamos teniendo desde 1979, sino que lamenta que las reformas provengan de un movimiento que se dice democrático y de izquierda en el discurso, pero que en los hechos es conservador, intolerante y autoritario.

En cambio, los diputados de Morena, Madaí Pérez Carrillo y del PT, Silvano Garay Ulloa, salieron en defensa del proyecto de validación de la minuta, al asegurar que se trata de una acción legal que busca dotar “certeza jurídica sobre la supremacía constitucional”.