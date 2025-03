Aprueban diputados minuta de reforma constitucional federal en materia de nepotismo electoral y no reelección

Los integrantes de la LXV Legislatura local aprobaron la minuta de reforma constitucional que prohibirá la reelección inmediata de senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, regidores, y síndicos de los ayuntamientos, así como el nepotismo electoral.

Con 21 votos a favor, este martes, los diputados avalaron el decreto por el que se reforman seis artículos de la Constitución para prohibir la reelección, así como el nepotismo electoral, al respaldar la determinación, en este último caso, de incluir como requisito para acceder a un cargo de elección popular, el “no tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad” de la posición a la que se aspire.

De esta manera, diputados locales aprobaron la minuta enviada por el Senado en materia de no reelección y nepotismo electoral, avalando el cambio hecho a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues dichas disposiciones se harán efectivas para el proceso electoral del año 2030 y no para el del ejercicio 2027, como era la propuesta original.

Sin embargo, la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano lamentó esta postergación de la aplicación de la no reelección y el nepotismo electoral, al considerar que ello permitirá que en los procesos electorales del 2027, se les siga dando oportunidad a esas élites políticas y familiares, para seguirse reproduciendo, acrecentando sus posicionamientos políticos, “que solo benefician a sus propios clanes e intereses, sin dar oportunidad de asumir candidaturas a cuadros políticos distintos de sus propios partidos, o a elementos ciudadanos con perspectivas diferentes para el ejercicio de gobierno”.

Abundó que el tema de la no reelección surgido a raíz de la dictadura porfirista, se convirtió en elemento básico de la cultura política mexicana, sobre todo en el caso de la presidencia de la República y de las gubernaturas, a fin de evitar autoritarismos y cacicazgos regionales.

“Ha sido práctica del período reciente que gobernadores en funciones dejen a sus parientes con candidaturas para que los sucedan en el mismo cargo. Como ocurre en Zacatecas con los hermanos Monreal, o como ocurrió en Coahuila con los hermanos Moreira, como ocurrió en Puebla con el matrimonio Moreno Valle y Erika Alonso, o como pretende ocurrir para el 2027 en Guerrero con Salgado Macedonio listo para suceder a su hija, o en San Luis Potosí con la Senadora esposa del actual gobernador”.

En la explicación de los alcances de la validación de esta reforma constitucional, el diputado morenista David Martínez Del Razo aseguró que con las enmiendas se fortalece la transparencia de los procesos electorales al impedir el uso indebido de recursos públicos y el favorecimiento de candidatos con base en lazos familiares.

Sin embargo, se dejó en claro que estas medidas no vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esto por considerar que la reelección inmediata no se trata de un derecho humano autónomo; y el nepotismo electoral resulta ser una medida proporcional y necesaria para prevenir la corrupción, el conflicto de interés y el favoritismo, a la par que no representa una restricción ilegítima.

