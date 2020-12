Aprueban diputados matrimonios igualitarios en Tlaxcala

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso local aprobó una serie de reformas al Código Civil para el estado de Tlaxcala con la finalidad de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En la sesión ordinaria de este martes, los legisladores avalaron, con 16 votos a favor y tres en contra, el dictamen para establecer que el matrimonio es la unión de dos personas con su pleno consentimiento, que tiene como objeto realizar la comunidad de vida, en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.

Con ello, eliminaron la disposición legal que reconocía como matrimonio solo a la unión entre un hombre y una mujer, por lo que ahora, se reconocerá como tal, con todos sus derechos y obligaciones, a la unión entre personas del mismo sexo.

Los diputados que votar en contra de la enmienda fueron los integrantes de la bancada del Partido Encuentro Social Tlaxcala, Luz vera Díaz y José Luis Garrido Cruz, así como el coordinador de la bancada del PAN, Omar Milton López Avendaño; los dos primeros por considerar que existen omisiones y otras disposiciones que deberían adecuarse, y el segundo, por presuntas omisiones y violaciones en el procedimiento legislativo.

Tuvieron que transcurrir 25 meses y 20 días para que los diputados emitieran el dictamen de una iniciativa presentada desde el 18 de octubre del año 2018, desde la cual se buscaba eliminar la discriminación que existe por la preferencia sexual. Así como la espera fue mayor a cinco años desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió modificar las leyes estatales en la materia.

De acuerdo con el dictamen, los diputados recordaron que las constituciones, tanto federal como local, prohíben cualquier tipo discriminación, ya sea motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por ello, enfatizaron que no tiene justificación “racional ni jurídica el seguir excluyendo a las parejas del mismo sexo del acceso a la institución del matrimonio toda vez que tal reconocimiento les brinda una certeza y seguridad en todos los aspectos, considerándose que no se debe negar la tendencia globalizadora de las demás naciones del mundo y que México se está quedando rezagado; además, una de las exigencias de los tratados e instituciones internacionales a las cuales esta adherido México, mismos tratados que debe cumplir nuestro país, por lo que tal negación crea un ambiente discriminatorio y violatorio a la misma Constitución Federal y a los derechos humanos”.

Aunado a ello, reiteraron que es viable reconocer los matrimonios igualitarios, pues desde el año 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 23/2015, dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país, “con el fin de que adecuen los correspondientes ordenamiento en materia civil y/o familiar, para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República, al considerar que: la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al matrimonio, tanto para las parejas del mismo sexo no sea reconocido”.

Abundaron que existen diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aseguran la existente discriminación a las parejas del mismo sexo a quienes se les niegan ese derecho a la unión.

Además, recordaron que hasta ahora, por falta de una reforma en la materia, los matrimonios igualitarios en Tlaxcala, “solo han podido realizarse mediante el trámite de largos y costosos Juicios de Amparo que no se encuentran al alcance de todos los interesados. El primero resuelto el 27 de noviembre de 2016 por el Juzgado de Distrito y el segundo concretado el 18 de enero de 2017, ambos desahogados en el mismo sentido y en base a los criterios jurisprudenciales.

Ante ello, los diputados locales aprobaron una serie de enmiendas para establecer que la promesa de matrimonio, que se hacen mutuamente dos personas, constituyen los esponsales.

De paso, fijaron que el matrimonio es la unión de dos personas con su pleno consentimiento, que tiene como objeto realizar la comunidad de vida, en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con todas las solemnidades que ella exige.

También establecieron que hay concubinato cuando dos personas solteras se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, como si lo estuvieren. Salvo disposición de la ley en otro sentido, cuando este Código hable de concubina o concubino, se entenderá que se refiere a las personas que viven en las condiciones supuestas en este párrafo.

Asimismo, adecuaron el Código Civil para disponer que “podrán contraer matrimonio dos personas que hayan cumplido 18 años de edad. Los presidentes municipales podrán conceder la dispensa del impedimento de parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual.

Sin embargo, los diputados Luz Vera Díaz, José Luis Garrido Cruz y Omar Milton López Avendaño votaron en contra del dictamen.

Por su parte, Luz Vera aseguró que hay diversas irregularidades al dictamen, así como omisiones, mismas que afectarían a la ciudadanía general, mientras que su correligionario Garrido Cruz manifestó, quien aseguró que esa “un parche legislativo, con fines electorales”.

“La sociedad Tlaxcalteca que en su mayoría aún es tradicionalista y que tiene un arraigado sistema de valores, no está preparada y no es momento, falta deconstruir los valores de esta sociedad y esto no se hace corriendo […] la sociedad Tlaxcalteca no está lista, necesita dejar de ser machista, dejar de ser elitista, excluyente, necesita abrirse al diálogo y al progreso para que leyes como ést puedan pasar en un futuro y se puedan aplicar de la mejor manera.