Aprueban diputados otras cinco de leyes municipales para 2021

Los integrantes de la LXIII Legislatura local continuaron con el proceso de aprobación de las leyes de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, correspondiente a cinco Comunas, todo ello, correspondiente a la validación del paquete económico de Tlaxcala.

Este martes, en sesión ordinaria de pleno, los diputados avalaron sin mayor objeción las propuestas de dictámenes presentados por las Comisión de Finanzas y Fiscalización para los municipios de Totolac, Tetlatlahuca, Tenancingo, Tepeyanco y Tocatlán.

En todos los casos, de acuerdo con sus resolutivos, los diputados no detectaron excesos o cobros contrarios a disposiciones legales federales o en su caso, en duplicidad de gravámenes, por lo que fueron avalados por mayoría de votos.

Por otra parte, pobladores del municipio de Calpulalpan, solicitaron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que establezca acciones coordinadas con autoridades municipales y federales a fin de detener “la ola de inseguridad que se vive” en esa demarcación.

La diputada Luz Vera Díaz fue la encargada de dar a conocer la demanda de sus representados, al asegurar que en esa demarcación se han incrementado los actos de robos y otros delitos de alto impacto, en especial, en contra de los productores ganaderos de la zona.

“Le pedimos que instruya a la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien debe reforzar la coordinación para la atención, prevención y erradicación de la violencia, así como establecer las políticas y acciones a fin de garantizar el derecho fundamental de seguridad en el Estado, es su responsabilidad que los ciudadanos tlaxcaltecas vivamos en armonía y en paz, de otra manera nos estarán orillando a tomar otras acciones para poder proteger a nuestras familias, responsables los haremos que siendo ciudadanos de bien, tengamos que realizar actos contra la ley para ser atendidos, la seguridad de nuestro municipio está en sus manos, no dejen que la tomemos en las nuestras”, alertaron a través de la diputada.

En la misma sesión, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria del senador por Tlaxcala, Joel Molina Ramírez, quien el pasado sábado perdió la vida por complicaciones respiratorias a causa de la Covid-19.

El legislador morenista, Rolando Pérez Saavedra, desde tribuna, sostuvo que Tlaxcala perdió un baluarte de la vida pública, además dio una semblanza de la vida política y profesional del ex dirigente de ese instituto político, así como ex funcionario estatal en diversas administraciones y ex presidente municipal de Ixtacuixtla.