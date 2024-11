Aprueban diputados la creación de nuevas obligaciones fiscales y cobros de derechos para el año 2025

Los integrantes de la LXV Legislatura local aprobaron, por mayoría de votos, una serie de reformas y adiciones al Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios a través de las cuales ampliaron la base contribuyente, además que avalaron la creación de nuevas obligaciones y cobro de derechos por servicios que brinda el Estado con cargo a la ciudadanía.

La medida fue fustigada por la diputada del PRD, Laura Yamili Flores Lozano, quien acusó al gobierno del estado, en complicidad con la mayoría de los congresistas, de crear nuevas cargas impositivas que afectarán a la ciudadanía, ya que validaron aumentos de hasta 70 por ciento en el cobro de servicios que otorga el Estado.

Este martes, en lo que fue el inicio de la aprobación del paquete económico para el próximo año, los legisladores avalaron, sin ninguna modificación, la iniciativa que el pasado 14 de noviembre remitió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para reformar y adicionar el Código Financiero.

Dicha propuesta, explicaron, busca actualizar, adicionar y derogar diversas disposiciones para, en los hechos, fortalecer la recaudación, garantizar la legalidad y otorgar certeza jurídica a los contribuyentes.

Entre las nuevas disposiciones aprobadas, es la creación de las licencias para conducir para ambulancias, vehículos de emergencias, de instituciones de protección civil y seguridad pública, la aplicación del impuesto del 2 por ciento a hospedaje contratado por aplicaciones, así como algunos servicios que otorgaba la Secretaría de Educación Pública del Estado, como por la expedición de carta de pasante, corrección de certificados de educación básica y por exámenes extraordinarios a particulares, entre otros.

Entorno al cobro del 2 por ciento de impuesto por la obtención de los servicios de hospedaje, alojamiento o albergue que se contraten mediante plataformas digitales, los diputados precisaron que dicho cobro es para “la aplicación tecnológica mediante la cual una persona física o moral administradora del programa informático, opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, para permitir a los usuarios contratar servicios de hospedaje con terceros a través de dispositivos fijos o móviles”, dicho cobro será del 2 por ciento con respecto al gasto por dicho servicio.

Además, a través de la Secretaría de Movilidad, los diputados crearon las licencia para conducir “tipo E”, para ambulancias, vehículos de emergencias, de instituciones de protección civil y seguridad pública y licencia para conducir “tipo F”, para el servicio de transporte público de carga, ambas con vigencia de dos años, las cuales tendrán un costo, con vigencia de dos años, de 9.5 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s).

En un rubro similar, pero a través de Dirección de Ingresos y Fiscalización, crearán el registro de personas físicas con carácter de gestor autorizado para trámites vehiculares, con vigencia de un año, el cual tendrá un costo de 25 UMA´s, quienes podrán realizar diversas tareas ante dicha dependencia a nombre de particulares.

Del mismo modo, los congresistas avalaron el cobro de impuesto por el cambio de giro en las licencias de funcionamiento de negocios con la venta de bebidas alcohólicas o por el traspaso o cambio de propietario

Lo anterior, justificaron, porque “al observar la realidad y el entorno social y económico de nuestro Estado, se advirtió que muchos establecimientos han realizado cambios de domicilio o giro, lo cual favorece la venta de licencias de funcionamiento de particular a particular, propiciando la corrupción, por lo que con la finalidad de no ser copartícipe de dichas malas prácticas, se establece el concepto de cobro de derechos por dicho motivo”.

De igual forma, los diputados avalaron la propuesta de adicionar un apartado al Código Financiero para cobrar algunos derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública del Estado, como son por la expedición de Carta de Pasante, el cobro será de 2 UMA´s; corrección de certificados de educación básica, .30 UMA´s; equivalencia de estudios por ciclo escolar, 5 UMA´s; examen extraordinario a particulares, .25 UMA´s; expedición de duplicados de certificado de educación básica .30 UMA´s; inscripciones de nivel medio y superior a particulares, 2 UMA´s y revalidación de estudios de educación media superior 2 UMA´s.

De paso, también aprobaron una serie de ajustes en las tarifas de los servicios de radiología, estudios y otros servicios médicos que presta el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, ello, justificaron, “tras un análisis de mercado, para ofrecer tarifas competitivas”.

En este sentido, la diputada perredista Flores Lozano denunció que hay un doble discurso y un engaño a la ciudadanía de parte del gobierno estatal y del cual, los legisladores, en su mayoría, son partícipes, porque la administración estatal “sí propuso la creación de nuevos impuestos disfrazados de derechos y el aumento injustificado y desproporcionado en el costo de muchos trámites y servicios que los tlaxcaltecas realizan día con día en las diferente dependencias”

Puntualizó: “se crean cinco nuevos conceptos de cobro para las personas que prestan servicios de transporte público escolar y transporte de personal, es decir, en los hechos, el gobierno del estado, con el visto bueno de este Congreso local, están creando nuevos impuestos, disfrazados de derechos para el sector del transporte público. Pero el golpe más sensible se presenta en los aumentos por la emisión de las actas del estado civil de los tlaxcaltecas. El gobierno propone que para las actas de nacimiento y de defunción que se expedían en los 60 oficiales del Registro Civil de los municipios, así como en la Coordinación Estatal del Registro Civil, ya no se pague los 162 pesos que actualmente se cobra por un acta de nacimiento y de defunción y propone un incremento del 70 por ciento en el costo de las dichas actas, al pretender cobrar ahora 270 pesos por cada una de esas actas”.

Además, ejemplificó que de acuerdo con estas enmiendas al Código Financiero, la administración estatal aumentará en 100 por ciento el costo de acceso al Zoológico del Altiplano de los niños de dos a doce años.

“Hay un doble discurso del gobierno estatal, pues no se guía por los principios del humanismo mexicano que sustenta su movimiento de dominado de la Cuarta Transformación de primero los pobres…Compañeros diputados, por congruencia, por ética, no pueden votar a favor de este dictamen, que vulnera, que lesiona la economía de los tlaxcaltecas más pobres que ustedes dicen representar”, dijo al tiempo de que advirtió que estos excesos podría derivar en acciones de inconstitucionalidad ante Suprema Corte de Justicia de la Nación, “y nos corregirán la plana otra vez”.

En respuesta, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Bladimir Zainos Flores trató de minimizar los señalamientos de la perredista con la excusa de que no fueron presentados en el seno de esa instancia parlamentaria, pues la congresista se ausentó de la plenaria en la que fue aprobado el dictamen.

Sin embargo, el congresista no presentó ningún argumento a favor del dictamen ni desvirtuó las imputaciones sobre los aumentos en diversos derechos y la creación de otros.

De igual forma, el diputado Emilio de la Peña Aponte salió en defensa de estas reformas y adiciones, al asegurar que Tlaxcala necesita aumentar su capacidad de recaudación, a fin de disminuir la dependencia que tiene el Estado de las transferencias federales.

