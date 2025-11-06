Jueves, noviembre 6, 2025
Política

Aprueban diputados convocatoria del Parlamento Infantil Tlaxcala 2026

La Redacción

La LXV Legislatura del Congreso del estado aprobó, por unanimidad, la emisión de la convocatoria para celebrar la XVII edición del Parlamento Infantil Tlaxcala 2026, propuesta presentada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, integrada por los diputados Héctor Israel Ortiz Ortiz, Emilio de la Peña Aponte y Jaciel González Herrera. Este ejercicio cívico busca garantizar la participación efectiva de niñas y niños en la vida pública y promover el pleno respeto y ejercicio de sus derechos.

La convocatoria está dirigida a niñas y niños tlaxcaltecas de entre 10 y 12 años que cursen quinto o sexto grado de primaria o su equivalente en el sistema Conafe. Para integrarse al proceso, las y los interesados deberán entregar diversos documentos, entre ellos: acta de nacimiento, constancia de estudios, credencial escolar, escrito de participación de hasta dos cuartillas y carta de autorización firmada por madre, padre o tutor. También deberán contar con un oficio de la institución educativa que valide su inscripción.

El proceso de selección contempla tres etapas: la inscripción y selección interna en cada escuela que se realizará del 19 al 29 de enero de 2026; la elección distrital, organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del 16 de febrero al 27 de marzo de 2026; y finalmente, la Asamblea Estatal, que se llevará a cabo del 14 al 24 de abril de 2026 en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. La inscripción formal de los representantes escolares ante la comisión legislativa deberá realizarse del 3 al 10 de febrero de 2026.

El Parlamento Infantil 2026 estará integrado por 25 legisladoras y legisladores infantiles: 15 representantes de cada uno de los distritos electorales locales y 10 electos bajo el principio de representación proporcional. Las y los participantes abordarán temas esenciales para el desarrollo democrático, como igualdad sustantiva, justicia, democracia, derecho al sano esparcimiento, libertad de expresión, transparencia y rendición de cuentas. Además, las niñas y niños seleccionados deberán acudir a cursos–talleres el 28 de abril de 2026.

Finalmente, se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a elaborar el acuerdo correspondiente y remitir al titular del Poder Ejecutivo para su publicación oficial. Conforme a la convocatoria aprobada, el XVII Parlamento Infantil, Tlaxcala 2026 se llevará a cabo el 29 de abril de 2026 en las instalaciones del Congreso del estado, donde las y los legisladores infantiles participarán en una sesión solemne.

