Martes, octubre 21, 2025
NoticiasPolítica

Aprueba LXV Legislatura las primeras 15 Leyes de Ingresos de municipios de 2026

La Redacción

En el desarrollo de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, las diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, correspondientes a los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Amaxac de Guerrero, Benito Juárez, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla, Españita, Hueyotlipan, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco de José María Morelos, Panotla, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Cruz Quilehtla, Terrenate y Xicohtzinco.

- Anuncio -

La Comisión de Finanzas y Fiscalización, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores consideró para estos dictámenes, criterios generales de política económica conforme a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los formatos de información contable y presupuestal previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Todo ello con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores congruentes con el Plan de Desarrollo Municipal de cada municipio.

La aprobación de estos Dictámenes busca regular la captación de recursos municipales, otorgando certeza jurídico-financiera y estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar un desarrollo equitativo y sustentable. Asimismo, se apega a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y proporcionalidad, a fin de garantizar a las y los contribuyentes la certeza de que las contribuciones se encuentran previstas en un ordenamiento legal que siguió un proceso legislativo.

Tras su aprobación unánime, se dio a conocer que las Leyes de Ingresos entrarán en vigor el primero de enero del año 2026, manteniéndose vigentes hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, previa publicación de las mismas en el Periódico Oficial del gobierno del estado.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

20 muertos y 4 desaparecidos, el saldo en las zonas afectadas por las lluvias: Segob

Yadira Llaven Anzures -
A 20 personas fallecidas y cuatro no localizadas asciende el saldo de las contingencias provocadas por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla. La...

Policía que abatió a un hombre en Coronango actuó dentro de la legalidad: Pastor Betancourt

Isaí Pérez Guarneros -
El policía municipal de Coronango que abatió a un hombre en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán la tarde del domingo actuó conforme...

Sigue Tlaxcala en omisión legislativa por falta de una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas: Ávila

Guadalupe de La Luz Degante -
Tlaxcala todavía se encuentra en omisión legislativa por la falta de una ley local de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas,...

Más noticias

Crece a 13.7 millones la cifra de migrantes ‘sin papeles’ en EU

La Jornada -
Washington Y Nueva York., La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos se incrementó en los recientes cinco años a aproximadamente 13.7 millones de...

Implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno

La Jornada -
Ciudad de México. Para ampliar la atención en salud a su derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en operación un nuevo...

Aseguradoras litigan con el SAT por adeudos de hace 10 años

La Jornada -
La aseguradora AXA mantiene litigios contra el fisco y el Estado mexicano por adeudos que datan desde hace una década. La empresa de origen...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025