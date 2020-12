Aprueba el ITE celebrar dos debates obligatorios entre candidatos a la gubernatura

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó la realización de dos debates públicos obligatorios entre los aspirantes a la titularidad del Ejecutivo estatal que contenderán en los comicios del próximo 6 de junio.

En sesión del pleno del ITE, los consejeros aprobaron las reglas básicas de estos encuentros, en las que determinaron la realización de este encuentro se efectuarán los días 18 de abril y 16 de mayo del próximo año.

De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 180 establece que el Consejo General del ITE organizará y regulará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a gobernador del Estado, en los términos establecidos en el artículo 218, párrafos 4, 5 y 7 de la Ley General, en el entendido de que la no asistencia de uno o más de los candidatos no será causa para la no realización del mismo, siempre y cuando cada uno de los candidatos haya sido debidamente enterado de la realización del debate con sus reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos.”

Estas reglas avaladas por los consejeros, establece que la Comisión Temporal de Debates será la instancia encargada de organizar, definir los lineamientos, las reglas básicas, criterios específicos y el formato de los debates obligatorios a la gubernatura en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, así como la propuesta de moderadores y moderadoras que deberá ser puesta a consideración al Consejo General para su aprobación.

“Estos debates podrán ser considerados en modalidad virtual o presencial; pero derivado de la pandemia mundial provocada por el virus Sars CoV2 y la situación epidemiológica que se vive es el país y en nuestro estado, esta autoridad a través de la Comisión Temporal de Debates se reserva el derecho de determinar en su momento, el lugar en el que se llevarán a cabo la celebración de los debates, misma que evaluará el cumplimiento de condiciones de: seguridad, accesibilidad, capacidad de aforo, aptitudes técnicas y de seguridad sanitaria en la capital del estado”.

No obstante, precisaron que los debates serán efectuados únicamente durante el periodo de campañas electorales y para ello, la Comisión Temporal de Debates, además, propondrá a las y los moderadores de estos ejercicios, que serán una mujer y un hombre, “dos en cada debate”, con trayectoria profesional, actividad vigente, experiencia en desarrollo de entrevistas en radio y/o televisión, compromiso de participar en ensayos y reuniones de trabajo previas a la celebración del debate y procurar que tengan conocimientos de los temas de la coyuntura en la entidad.

Finalmente, determinaron que el ITE implementará un mecanismo para que la ciudadanía proponga preguntas relacionadas a los temas que se hayan establecido para la celebración de los debates a la gubernatura a fin de que exista mayor riqueza en este tipo de encuentros.