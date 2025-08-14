Aprueba Congreso reformas para fortalecer transparencia y acceso a la información

Las y los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del estado aprobaron, en sesión extraordinaria, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en materia de acceso a la información pública, propuesta por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con el objetivo de armonizar la legislación estatal con el nuevo marco normativo nacional en la materia.

- Anuncio -

Con esta reforma, se contempla la denominación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anteriormente Secretaría de la Función Pública, otorgándole facultades en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, dando pauta a la creación del órgano administrativo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala”, que contará con autonomía funcional para la toma de decisiones.

Entre sus atribuciones estarán garantizar el derecho de acceso a la información pública y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en el ámbito estatal.

La modificación busca optimizar la gestión de la información pública, evitar la duplicidad de funciones, racionalizar el gasto público y fortalecer las políticas sociales, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente, eficaz, económica, transparente y honrada.

- Advertisement -

Con esta reforma, se da cumplimiento a lo dispuesto en el decreto publicado el 20 de diciembre del 2024, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Acceso a la Información Pública.

El decreto, aprobado por mayoría de votos, establece plazos para la emisión del acto que formalice la creación del nuevo órgano, la asignación de recursos y la adecuación de la estructura administrativa, con el fin de garantizar su operación plena y efectiva en beneficio de la ciudadanía. La iniciativa fue remitida al Ejecutivo estatal para su sanción y publicación.