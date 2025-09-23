Martes, septiembre 23, 2025
Aprueba Congreso reformas a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana

La Redacción

En sesión ordinaria, las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobaron las reformas a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, iniciativa remitida por la titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de fortalecer el sistema estatal de seguridad.

Las modificaciones aprobadas armonizan el marco jurídico local con las reformas federales en la materia, incorporando mecanismos de coordinación interinstitucional de los diversos órdenes de gobierno, permitiendo un modelo de seguridad ciudadana apegado a los estándares nacionales, que permita la colaboración efectiva entre las Instituciones de Seguridad Ciudadana que se traduce en mejores resultados para la ciudadanía.

De igual manera, las reformas contemplan la implementación de la Academia Policial, el fortalecimiento del Consejo de Honor, la Justicia Policial y el impulso al Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de garantizar procesos transparentes de ingreso, promoción, profesionalización y evaluación de las y los elementos priorizando que no podrán ser integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana los deudores alimentarios ni las personas inscritas en los registros de violentadores, con ello, se busca que la entidad cuente con cuerpos policiales altamente capacitados, cercanos a la ciudadanía y respetuosos de los derechos humanos.

La reforma también eleva a rango de ley las Mesas para la Construcción de la Paz y sus vertientes municipales, con el objetivo de fomentar la participación comunitaria en las estrategias de prevención del delito y recuperación del tejido social. Este modelo permitirá la implementación de políticas públicas basadas en la participación ciudadana, más eficaces, adaptadas a las realidades locales, en beneficio de la paz y la seguridad de las familias tlaxcaltecas.

Para seguir con su trámite legislativo, se instruyó a la Secretaría Parlamentaria envíe el decreto al Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente.

Policía de la capital refuerza la seguridad en paraderos de transporte público con proximidad social

La Redacción -
Elementos de la policía municipal de Tlaxcala llevaron a cabo un operativo de proximidad social en la parada de La Virgen, ubicada sobre avenida...

