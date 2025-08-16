Aprueba Congreso local procedimiento para designar titular del Órgano Interno de Control de la FGJE

Sábado, agosto 16, 2025
Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Congreso del Estado de Tlaxcala se aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo que establece el procedimiento de elección y designación de la persona titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). La propuesta, elaborada por una Comisión Especial, integrada por las diputadas Reyna Flor Báez Lozano, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez y el diputado Emilio De la Peña Aponte; tiene como objetivo garantizar que este órgano cuente con un titular que cumpla los requisitos de ley y fortalezca la transparencia y rendición de cuentas en la institución.

El documento aprobado detalla las fases del proceso, que incluyen la presentación de propuestas por parte de las y los integrantes de la Comisión Especial, la revisión y validación de la documentación de las personas aspirantes, la elaboración de un dictamen y la votación en el Pleno del Congreso.

Entre los requisitos, se precisa que las y los candidatos deberán cumplir con lo estipulado en el acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 18 de julio de 2025, que incluye, entre otros, contar con título y cédula profesional en derecho o afín con antigüedad mínima de tres años, constancias de no inhabilitación y no antecedentes penales, así como acreditar experiencia y honorabilidad.

Asimismo, se establece que cada integrante de la Comisión Especial podrá presentar entre una y tres propuestas, siempre procurando la paridad de género cuando haya más de una persona postulada. La selección se realizará tomando en cuenta la trayectoria profesional, el compromiso con los valores democráticos, la independencia y el reconocimiento social de las personas aspirantes.

El documento fue turnado a la secretaría parlamentaria para su remisión a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que sea sancionado y publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado.

