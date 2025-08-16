Sábado, agosto 16, 2025
NoticiasPolítica

Aprueba Congreso local cuentas públicas de 16 municipios

La Redacción

En sesión extraordinaria, las y los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobaron las cuentas públicas de 16 municipios correspondientes a dos periodos del ejercicio fiscal 2024: del 1 de julio al 30 de agosto y del 31 de agosto al 31 de diciembre. La aprobación se realizó tras el análisis del Órgano de Fiscalización Superior y el dictamen favorable emitido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores.

- Anuncio -

En el primer periodo (1 de julio al 30 de agosto de 2024) se aprobaron las cuentas de los municipios de Amaxac de Guerrero, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, Panotla, San Damián Texoloc, Zacualpan, Nopalucan, Ayometla, Tenancingo, Tepetitla de Lardizábal, Tetla de la Solidaridad, Tlaxco, Totolac y Xaloztoc.

Para el segundo periodo (31 de agosto al 31 de diciembre de 2024), se avalaron las cuentas públicas de los mismos 16 municipios antes mencionados, tras verificar que cumplían con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como con la correcta integración de la documentación financiera y comprobatoria.

Con estas aprobaciones, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos, garantizando que las finanzas municipales se administren de manera responsable en beneficio de la ciudadanía tlaxcalteca.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:46

Concesiones Integrales acumula 17 meses sin informar al Juzgado Quinto sobre saneamiento: colectiva

Efraín Núñez -
Concesiones Integrales suma 17 meses sin presentar al Juzgado Quinto de Distrito los informes requeridos sobre el saneamiento de aguas residuales en Puebla capital,...

Revela Trump que Putin ofreció congelar frente en Ucrania a cambio de ceder Donietsk

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra...
00:08:37

“Detrás del enemigo en todas partes”

Colectivo del Periódico El Zenzontle
“... Por muchos cuentos de hadas que se cuenten así mismos y que le cuenten al mundo, nunca pertenecerán verdaderamente a esta tierra. Nunca...

Más noticias

Revela Trump que Putin ofreció congelar frente en Ucrania a cambio de ceder Donietsk

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra...

Mark Carney visitará México en septiembre para impulsar comercio: medio

La Jornada -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México el 18 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar del fortalecimiento de...

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025