Aprueba Congreso local cuentas públicas de 16 municipios

En sesión extraordinaria, las y los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobaron las cuentas públicas de 16 municipios correspondientes a dos periodos del ejercicio fiscal 2024: del 1 de julio al 30 de agosto y del 31 de agosto al 31 de diciembre. La aprobación se realizó tras el análisis del Órgano de Fiscalización Superior y el dictamen favorable emitido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores.

En el primer periodo (1 de julio al 30 de agosto de 2024) se aprobaron las cuentas de los municipios de Amaxac de Guerrero, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, Panotla, San Damián Texoloc, Zacualpan, Nopalucan, Ayometla, Tenancingo, Tepetitla de Lardizábal, Tetla de la Solidaridad, Tlaxco, Totolac y Xaloztoc.

Para el segundo periodo (31 de agosto al 31 de diciembre de 2024), se avalaron las cuentas públicas de los mismos 16 municipios antes mencionados, tras verificar que cumplían con las disposiciones legales y normativas aplicables, así como con la correcta integración de la documentación financiera y comprobatoria.

Con estas aprobaciones, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos, garantizando que las finanzas municipales se administren de manera responsable en beneficio de la ciudadanía tlaxcalteca.