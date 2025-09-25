Jueves, septiembre 25, 2025
Aprueba Congreso exhorto a los ayuntamientos para elaborar Leyes de Ingresos en apego a la normatividad

La Redacción

Las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso local aprobaron, por unanimidad, un exhorto a los 60 ayuntamientos de la entidad para que en la elaboración de sus iniciativas de leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 y subsecuentes, observen y cumplan con lo dispuesto en la Constitución federal, el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley de Catastro y demás disposiciones aplicables.

El exhorto tiene como propósito garantizar que los cobros establecidos en dichas leyes municipales —como impuestos, derechos y cuotas— sean legales, equitativos, proporcionales y transparentes, evitando desigualdades entre municipios y brindando certeza jurídica a las y los contribuyentes.

Con ello, se busca asegurar que las finanzas municipales se administren en estricto apego a la normatividad vigente.

El acuerdo expuesto en tribuna, resaltó que la autonomía de los ayuntamientos para administrar su hacienda pública no es absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los límites que marcan la Constitución y las leyes, lo que obliga a justificar de manera clara y fundada cualquier propuesta de cobro en sus iniciativas de ingresos.

Finalmente, se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a remitir el acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del estado para su sanción y publicación en el Periódico Oficial, así como a notificar a los 60 ayuntamientos de la entidad para los efectos legales correspondientes.

Más noticias

