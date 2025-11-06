Aprueba Congreso exhorto a ayuntamientos para armonizar Reglamentos de Bienestar Animal

En el desarrollo de la décima novena sesión ordinaria, las diputadas y diputados del Congreso local aprobaron, por unanimidad, el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los 60 ayuntamientos de la entidad para que expidan, modifiquen y publiquen sus reglamentos en materia de Bienestar Animal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, propuesta iniciada por la diputada Blanca Águila Lima.

La Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, consideró en el dictamen de este asunto que fortalecer el marco jurídico en esta materia es indispensable para garantizar una actuación institucional coordinada y eficaz entre el estado y los municipios, señalando que la falta de reglamentación municipal limita la ejecución de políticas públicas y la atención de problemáticas vinculadas con la salud pública.

Asimismo, el análisis legislativo resalta que los municipios son la instancia de gobierno más cercana a la población y, por tanto, quienes tienen la posibilidad de implementar acciones directas para el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, afirmando que contar con reglamentos armonizados permitirá establecer medidas de prevención, control y atención, además de fomentar una cultura de responsabilidad, respeto y protección hacia los animales.

La comisión dictaminadora precisó que los ayuntamientos deben ejercer su facultad reglamentaria para adecuar las disposiciones legales a las condiciones particulares de cada territorio; de esta forma, se fortalecerá la cooperación con las autoridades en la materia y se consolidará un marco jurídico integral.

El acuerdo aprobado instruye además a la Secretaría Parlamentaria del Congreso del estado a notificar el exhorto a los 60 ayuntamientos de Tlaxcala, así como a publicar el documento en el Periódico Oficial del gobierno del estado.