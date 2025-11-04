Aprueba Congreso del estado distribución de recursos excedentes del tercer trimestre de 2025

La LXV Legislatura del Congreso del estado aprobó el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza a la titular del Poder Ejecutivo la distribución de los recursos excedentes correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, asignación que se realizará entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

- Anuncio -

El dictamen deriva de la iniciativa enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, y el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, la cual fue turnada a la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Tras su análisis y discusión, la Comisión aprobó el proyecto confirmando la procedencia legal y técnica de la propuesta.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores dijo, durante la lectura del dictamen, que la Comisión revisó las variaciones en la recaudación federal participable y los ajustes correspondientes a las participaciones federales e incentivos económicos del periodo julio–septiembre 2025. Aunque se registró un decremento general en dichos ingresos, se determinó el monto definitivo a distribuir entre los tres poderes, de conformidad con la metodología establecida en la legislación local y federal en materia hacendaria.

En este sentido, el Congreso del estado autorizó la siguiente distribución proporcional de los recursos excedentes: al Poder Legislativo, 898 mil 929.26 pesos; al Poder Judicial, 977 mil 531.99 pesos y al Poder Ejecutivo, 25 millones 672 mil 290.83 pesos. Estos montos deberán ser aplicados conforme a la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios y reportados en la cuenta pública del ejercicio en curso.

- Advertisement -

El decreto establece que una vez vigente, la Secretaría de Finanzas realizará la transferencia o retención correspondiente en una sola exhibición. El documento será enviado al Ejecutivo estatal para su sanción y publicación en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Tlaxcala.