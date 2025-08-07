Aprueba Congreso 32 cuentas públicas de 2024, pese a daño patrimonial por más de 38 mdp

A pesar de que arrastran pendientes financieros y un daño patrimonial superior a los 38 millones 45 mil 410.87 pesos, el pleno del Congreso local aprobó las primeras 32 cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

Este jueves, en sesión extraordinaria, el pleno del Poder Legislativo avaló cada uno de los 32 dictámenes que presentó la Comisión de Finanzas y Fiscalización, entre los que destacan los estados financieros, del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, que tiene pendientes por 22 millones 246 mil 517.4

Los dictámenes de algunos de los entes fiscalizables fueron divididos hasta en tres resolutivos, debido a distintos periodos en los cuales contaron con un titular.

A propuesta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el pleno avaló sin mayor discusión los estados financieros de organismos, descentralizados y fideicomisos, entre los cuales destaca el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud), que por sí solo concentra más de la mitad del daño patrimonial detectado: 22 millones 246 mil 517.40 pesos.

Según el dictamen correspondiente, el OPD Salud incurrió en diversas irregularidades administrativas y financieras. Entre las observaciones más relevantes se encuentran la adjudicación directa sin justificación de contratos por adquisición de medicamentos, falta de documentación comprobatoria en el ejercicio de recursos federales y estatales, así como la duplicidad de pagos por servicios médicos subrogados.

Asimismo, el documento refiere la subutilización de fondos etiquetados para el fortalecimiento del sistema hospitalario y el retraso en la entrega de reportes trimestrales al ente fiscalizador, lo que impidió una supervisión eficaz del gasto. Todo ello, concluye el dictamen, genera un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública.

Los principales daños patrimoniales identificados en el análisis de la auditoría corresponden a pagos sin la documentación comprobatoria adecuada, pagos en exceso, faltantes de bienes muebles, recursos públicos no comprobados, volúmenes de obra no ejecutados ni acreditados, así como pagos por obras no realizadas ni acreditadas físicamente. En específico, se registraron gastos pagados sin documentación por 214 mil 755.35 pesos; pago de bienes y servicios sin acreditar por 2 millones 286 mil 533.67 pesos y un monto global de irregularidades que sumó aproximadamente 22 millones 246 mil 517.44, lo cual representa una afectación significativa al patrimonio del organismo.

Por otro lado, también se detectó un probable daño patrimonial del 0.85% sobre el gasto devengado, equivalente a aproximadamente 343 mil 611.71, asociado a irregularidades y omisiones en la gestión fiscal del OPD Salud.

O tras entidades públicas también registraron observaciones importantes, como es el caso del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife), con un posible daño por 6 millones 648 mil 528.34 pesos, derivado principalmente de modificaciones a contratos sin autorización previa y pagos por obras no ejecutadas al 100 por ciento.

En tanto, la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) acumuló observaciones por 3 millones 144 mil 27.37 pesos, mientras que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST) reportó inconsistencias por 1 millón 471 mil 512.50 pesos, ambos por falta de control en el ejercicio del gasto corriente y en la comprobación de viáticos y adquisiciones.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) presenta un presunto quebranto de 856 mil 205.91 pesos, mientras que Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET) registró anomalías por 128 mil 753 pesos.

Otros entes con montos menores, pero no menos significativos, fueron la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), 1 millón 127 mil 238.69; Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT), 516 mil 793.32; Cecyte, 450 mil 208.36; Icatlax, 234 mil 930.72; Coltlax, 995 mil 932.48; Coracyt, 55 mil 350.73; Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 50 mil 905.66; CRI Escuela, 38 mil 526.66; Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl, 27 mil 447.33; Conalep, 32 mil 621.58; Patronato La Libertad, 18 mil 170.82 y el Coespo, mil 740 pesos.

De los 32 entes revisados, ocho no registraron daño patrimonial alguno, lo que permitió una aprobación sin condicionamientos. Estos fueron: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala; Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax); Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala; Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet); Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (Itea); Sistema Estatal DIF y Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

De conformidad con los resolutivos, estos organismos cumplieron en tiempo y forma con la entrega de información contable, presupuestal y programática, y solventaron en su momento las observaciones preliminares emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

No obstante, en todos los casos, ordenaron al OFS dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que “el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, por lo que los servidores públicos del ente fiscalizable, estarán obligados sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penales cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en consideración lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Con este paquete de dictámenes, el Congreso avanzó en el proceso de validación de las cuentas públicas del año 2024, aunque aún falta por revisar las de los 60 municipios y diversos entes autónomos.