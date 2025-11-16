Aprueba Comité a ganadores del premio “Tlaxcala a la Competitividad” 2025

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) llevó a cabo la sesión del Comité de Premiación del Premio “Tlaxcala a la Competitividad” 2025, en la que se aprobaron las propuestas de las organizaciones que serán reconocidas por su destacada labor en materia de calidad, innovación y mejora continua.

Durante la reunión, se presentó la lista de candidatas elaborada por el Comité Evaluador, con base en criterios técnicos orientados a medir la eficiencia, sostenibilidad y gestión organizacional. Posteriormente, los integrantes del Comité de Premiación realizaron la votación, garantizando transparencia e imparcialidad en el proceso de selección.

El secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón subrayó que este galardón reconoce el esfuerzo de las empresas e instituciones que han hecho de la calidad un valor estratégico, contribuyendo al crecimiento económico de Tlaxcala y al fortalecimiento de su competitividad.

Añadió que la participación del Comité reafirma el compromiso del gobierno del estado con el impulso a la excelencia, la productividad y la transformación empresarial.

“Nuestro objetivo es que Tlaxcala siga siendo un referente nacional en innovación, desarrollo y competitividad, generando condiciones para que más organizaciones adopten modelos de mejora que beneficien directamente a las y los tlaxcaltecas”, puntualizó.

El Premio Tlaxcala a la Competitividad 2025 se consolida como uno de los máximos reconocimientos estatales al desempeño organizacional, promoviendo una cultura de calidad que impulsa el desarrollo sostenible y la competitividad económica de la entidad.