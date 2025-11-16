Domingo, noviembre 16, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Aprueba Comité a ganadores del premio “Tlaxcala a la Competitividad” 2025

La Redacción

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) llevó a cabo la sesión del Comité de Premiación del Premio “Tlaxcala a la Competitividad” 2025, en la que se aprobaron las propuestas de las organizaciones que serán reconocidas por su destacada labor en materia de calidad, innovación y mejora continua.

- Anuncio -

Durante la reunión, se presentó la lista de candidatas elaborada por el Comité Evaluador, con base en criterios técnicos orientados a medir la eficiencia, sostenibilidad y gestión organizacional. Posteriormente, los integrantes del Comité de Premiación realizaron la votación, garantizando transparencia e imparcialidad en el proceso de selección.

El secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón subrayó que este galardón reconoce el esfuerzo de las empresas e instituciones que han hecho de la calidad un valor estratégico, contribuyendo al crecimiento económico de Tlaxcala y al fortalecimiento de su competitividad.

Añadió que la participación del Comité reafirma el compromiso del gobierno del estado con el impulso a la excelencia, la productividad y la transformación empresarial.

- Advertisement -

“Nuestro objetivo es que Tlaxcala siga siendo un referente nacional en innovación, desarrollo y competitividad, generando condiciones para que más organizaciones adopten modelos de mejora que beneficien directamente a las y los tlaxcaltecas”, puntualizó.

El Premio Tlaxcala a la Competitividad 2025 se consolida como uno de los máximos reconocimientos estatales al desempeño organizacional, promoviendo una cultura de calidad que impulsa el desarrollo sostenible y la competitividad económica de la entidad.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cecyte fortalece la identidad cultural en la Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad 2025

La Redacción -
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y los centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad) de Tlaxcala participaron en la...

La única certeza de cumplimiento a cierre definitivo de rellenos sanitarios por parte de próximos gobiernos, es la jurídica: SMA

Guadalupe de La Luz Degante -
En este momento, la única certeza de que el proceso de clausura y conversión de los rellenos sanitarios en reserva territorial sea cumplido por...

SIA entrega 458 paquetes agropecuarios para fortalecer economía familiar en 17 municipios

La Redacción -
El gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), realizó la entrega de 458 paquetes agropecuarios a productores...

Más noticias

Soldados israelíes disparan contra fuerzas de paz de la ONU en Líbano

La Jornada -
Jerusalén.- Fuerzas militares israelíes abrieron fuego el domingo contra fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano,...

EU planea partir Gaza a la mitad: The Guardian

La Jornada -
Ramallah. Estados Unidos planea la división a largo plazo de la franja de Gaza en dos zonas: una verde que estaría bajo control militar...

La SSC reporta 40 detenidos y 120 heridos tras la jornada

La Jornada -
Ciudad de México. Al menos 40 personas fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras la jornada de protestas de ayer, de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025