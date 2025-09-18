Miércoles, septiembre 17, 2025
Aprueba comisiones unidas reforma a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana de Tlaxcala

La Redacción

Este miércoles, en sesión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, que presidió el diputado Jaciel González Herrera, se aprobó por unanimidad el dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, misma que fue presentada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La iniciativa busca modernizar el marco legal estatal, armonizándolo con las recientes reformas constitucionales y federales en materia de seguridad, con énfasis en la coordinación interinstitucional de los cuerpos policiales, profesionalización policial, la prevención del delito y la construcción de paz.

El dictamen destaca como ejes fundamentales la implementación de programas, planes y estrategias coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno, el fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, la certificación obligatoria de todo el personal de seguridad, la implementación de Mesas de Paz como instancias de participación ciudadana, el fortalecimiento de la transparencia y el control interno mediante la creación de la Unidad Antiextorsión, así como la actualización del Sistema Estatal de Información.

Con la aprobación de este proyecto de decreto en comisiones unidas, se da pauta a contar con ordenamientos jurídicos que reflejen beneficios para la sociedad; la misma seguirá su trámite legislativo correspondiente para ser presentado, discutido y votado en el pleno de la Asamblea Legislativa por las y los integrantes de la LXV Legislatura.

