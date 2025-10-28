Aprueba Comisión de Puntos Constitucionales reformas y acuerdos para fortalecer el desarrollo integral y la gestión pública en Tlaxcala

Esta tarde, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, aprobaron por unanimidad tres dictámenes en distintos rubros, orientados a fortalecer el marco jurídico estatal y promover el desarrollo integral de Tlaxcala.

El primero corresponde al dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto número 32, que crea el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX). La iniciativa, presentada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, tiene como propósito modernizar la estructura y operación del organismo, con el fin de hacerlo más eficiente en la canalización de recursos financieros hacia proyectos productivos y sociales.

Asimismo, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto para modificar la denominación de la Ley del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, que pasará a llamarse Ley del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de Jóvenes y Personas Adultas. Con ello, se actualiza el marco normativo de la institución y se reconocen los esfuerzos educativos dirigidos a personas jóvenes que no han concluido su formación básica.

Finalmente, se avaló el dictamen con proyecto de acuerdo para autorizar la desincorporación de dos bienes muebles del patrimonio municipal de Tetla de la Solidaridad, ubicados en las comunidades de Actipac y Capulac, que se encuentran en mal estado y representan un riesgo para la población, permitiendo al Ayuntamiento ejercer actos de dominio sobre los mismos.

Los tres dictámenes serán sometidos a consideración del Pleno del Congreso del Estado para su votación correspondiente.