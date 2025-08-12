Aprueba Comisión de Puntos Constitucionales dictamen para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública en materia de acceso a la información

Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXV Legislatura aprobaron, por unanimidad, el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

Esta iniciativa, presentada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, busca fortalecer el marco normativo en materia de acceso a la información pública.

El dictamen contempla la denominación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la creación del órgano administrativo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala”, con autonomía funcional para el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, incorpora modificaciones a varios artículos para consolidar mecanismos de control interno, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas en la administración pública estatal.

Además, establece las bases para la entrega–recepción de cargos con la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los órganos internos de control, con el fin de garantizar la transparencia y detectar posibles irregularidades en el proceso.

Con esta reforma, el Congreso del estado da cumplimiento a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, brindando certeza y salvaguardando los derechos humanos en materia de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Este dictamen seguirá el debido proceso legislativo a fin de ser sometido a valoración del pleno.