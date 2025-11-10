Lunes, noviembre 10, 2025
NoticiasPolítica

Aprueba Comisión de Puntos Constitucionales decreto para declarar a Huamantla como capital del estado por un día

La Redacción

En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, las y los legisladores aprobaron este lunes el proyecto de decreto por el cual la ciudad de Huamantla será declarada capital del estado de Tlaxcala el 16 de noviembre de 2025, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Tecoac.

Esta resolución forma parte del análisis y dictaminación de la iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante de la LXV Legislatura. La iniciativa destaca la relevancia de Huamantla en la consolidación histórica de la entidad y del propio Estado mexicano.

El dictamen aprobado establece que, conforme a los artículos 42, 45 y 54, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, se declara capital del estado, por único día, a la ciudad de Huamantla, a fin de reconocer la trascendencia histórica de la Batalla de Tecoac, acontecida el 16 de noviembre de 1876 y considerada un hecho determinante en la vida política del país.

Asimismo, el proyecto de decreto instruye que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán trasladarse a la ciudad de Huamantla en la fecha señalada, a efecto de realizar los actos cívicos correspondientes. De igual forma, se declara como recinto oficial del Poder Legislativo el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Huamantla o el espacio que determine el ayuntamiento para el desarrollo de la sesión extraordinaria pública y solemne. El dictamen deberá ser votado por las y los diputados de la LXV Legislatura en el pleno para su aprobación.

