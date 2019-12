Aprobó Congreso el Presupuesto de Egresos 2020 con reducciones al gasto del Ejecutivo

Por unanimidad de votos, la noche de este lunes los integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron el decreto de Presupuesto de Egresos 2020 en el que realizaron diversas reducciones al gasto del gobierno estatal y, en cambio, fijaron un fondo por 486 millones 250 mil pesos para infraestructura pública que etiquetarán los propios congresistas.

La votación del dictamen se dio en un ambiente de tensión que orilló a algunos diputados a resguardarse detrás de la mesa directiva del salón de plenos, en virtud de que un grupo de pobladores supuestamente simpatizantes de la legisladora Michaelle Brito Vázquez arremetió a huevazos contra los congresistas para externar su desacuerdo por la desaparición del fondo de apoyo para el campo.

Incluso, la diputada Mayra Vázquez Velázquez enfrentó a Michaelle Brito para que apaciguara a los ciudadanos inconformes.

En cuanto al presupuesto aprobado, los recortes concretados por los diputados fueron a diversas partidas como el Fondo para Abatir la Pobreza Extrema Supérate, al programa de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de hospitales y centros de salud; en prevención del delito, así como al Poder Judicial y al Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), entre otros.

Este lunes, en sesión extraordinaria, los diputados aprobaron el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, a través de los cuales distribuyeron los 20 mil 779 millones 41 mil 842 pesos que integran el gasto de Tlaxcala para el próximo año.

Los diputados suprimieron el fondo para el campo que crearon este año; no obstante, aumentaron los montos para obras de infraestructura en los municipios, al etiquetar 486 millones 250 mil pesos, que representan 82 millones adicionales a los que tuvieron acceso en 2019.

Con ello, cada legislador tendrá acceso a fondos por 19 millones 450 mil pesos para etiquetar apoyos a los distritos, municipios y obras que decidan, los cuales habrán de definir en los primeros meses del próximo año.

El decreto establece que se crea y establece el Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala, con un monto de 486 millones 250 mil pesos, el cual operará previa firma del convenio con el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), y “se destina exclusivamente para obra pública y/o acciones sociales”.

Además, en los artículos transitorios del dictamen establecieron que las obras se fijarán “en el anexo 50” del citado ordenamiento, el cual “contienen el nombre del proyecto, el monto y el ente ejecutor, el cual será el encargado de la realización de los mismos.

Para ello, dispusieron que “la SPF, a más tardar el día 28 de febrero, emitirá las Reglas de Operación. Los convenios con los entes ejecutores se firmarán el 16 de marzo y las ministraciones de estos fondos serán de manera mensual a partir del mes de marzo hasta junio de 2020”.

No obstante, la legisladora petista, Michaelle Brito Vázquez se inconformó con la desaparición del fondo de apoyo del campo, pues consideró que con ello se afecta a los hombres del campo, por lo que afirmó que “siento pena y coraje que no haya apoyo al campo y se prioricen otras cosas, como aumentar el presupuesto al Poder Legislativo y al Poder Judicial… no hemos entendido las necesidades y carencias del campo”.

Además, los diputados aprobaron un presupuesto por 328 millones 694 mil 985 pesos al Poder Legislativo, monto que es superior en casi 3 millones de pesos a lo solicitado en un inicio.

Con la validación del gasto para el año 2020, los diputados le asignaron al gobierno del estado una bolsa de 16 mil 52 millones 707 mil 573.26 pesos y a los municipios 3 mil 747 millones 651 mil 920.90 pesos.

Respecto al Poder Judicial, el decreto de presupuesto prevé una asignación de 368 millones 80 mil pesos; dicho monto es superior en 73 millones 125 mil 868.42 pesos que establece el decreto de presupuesto para este año.

No obstante, la cifra es inferior a los 471 millones 568 mil 868.35 pesos que solicitaron los magistrados en su anteproyecto de gasto e inferior a los 418 millones 80 mil pesos que les había etiquetado el Ejecutivo estatal.

Aunado a ello, de todos esos recursos, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado le corresponderán 325 millones de pesos y al Tribunal de Justicia Administrativa los restantes 43 millones 80 mil pesos.

Respecto a los organismos autónomos, los diputados respetaron la propuesta de asignación que en su momento hizo el Ejecutivo local, por lo que tendrán un aumento global en las partidas de poco más de 27 millones de pesos con respecto a lo asignado este año.

Con ello, a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) le dotaron de 107 millones 453 mil 569.86 pesos, cifra que es superior en 4 millones de pesos a lo etiquetado en 2019, pero inferior a los 167 millones 174 mil 614 pesos requeridos en su proyecto.

Los diputados avalaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 22 millones 487 mil 162.71 pesos.

Al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) le asignaron solo 83 millones 42 mil 151.03 pesos, monto que registra un aumento en más de 3 millones de pesos con respecto a su presupuesto de este año. Sin embargo, la cifra está por debajo de los requerimientos de los consejeros para iniciar los preparativos de los comicios de sucesión gubernamental del año 2021, pues para ello habían requerido 90 millones 985 mil 997.41 pesos.

Respecto a la asignación para el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), los diputados avalaron una partida de 15 millones 352 mil 90.08 pesos.

Al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) le presupuestaron 15 millones 61 mil 589.44 pesos, cantidad que supera en 1.5 millones de pesos a lo que tiene esta anualidad, pero casi 600 mil pesos menos a lo solicitado.

En tanto, al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) le respetaron su propuesta de gasto y le proyectaron 27 millones 578 mil 989 pesos, que serían 2.5 millones de pesos adicionales a este año.