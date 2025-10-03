Aprehende FGJE ex presidente municipal de Xicohtzinco por homicidio en grado de tentativa

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aprehendió a José Isabel N., expresidente municipal de Xicohtzinco, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con los hechos, el 6 de octubre de 2021, el investigado lesionó con un arma de fuego a un hombre en diversas partes del cuerpo, por lo que la víctima tuvo que ser trasladada a un nosocomio para recibir la atención médica correspondiente.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente. En coordinación con la Policía de Investigación y Peritos, se llevaron a cabo las diligencias que señalaron como probable responsable a José Isabel N.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, agentes de Investigación implementaron un operativo de inteligencia. El masculino fue localizado y aprehendido en el estado de Puebla, donde, con el apoyo de la Fiscalía de esa entidad, se concretó su detención. Posteriormente, fue trasladado al estado de Tlaxcala, donde continuará su proceso legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado reafirma su compromiso de combatir la impunidad en todos los niveles de gobierno y de garantizar el cumplimiento de la ley contra quienes atenten contra la ciudadanía tlaxcalteca.