Miércoles, agosto 20, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Aprehende FGJE a una mujer y un hombre por secuestro agravado en Tetla

La Redacción

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro (FECS), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Adriana Belén N. y Juan Carlos N., por el delito de secuestro agravado, ocurrido en el municipio de Tetla de la Solidaridad.

De acuerdo con la denuncia, dos personas de identidad reservada, fueron privadas de su libertad el 18 de mayo de 2025, cuando se encontraban en su lugar de trabajo, ubicado sobre la carretera Apizaco–Tlaxco.

Derivado de estos hechos, el padre de las víctimas recibió llamadas telefónicas en las que se le exigía una suma de dinero a cambio de liberar a sus hijos. Durante dichas llamadas, los presuntos responsables utilizaron amenazas para ejercer presión, solicitando montos superiores a los 200 mil pesos, así como la factura de un vehículo propiedad de la familia.

Tras la denuncia, el agente del Ministerio Público en coordinación con Policía de Investigación y peritos recabaron los datos de prueba suficientes para poder solicitar la orden de aprehensión, la cual una vez concedida por el Juez de Control fue ejecutada por Policías de Investigación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reitera su compromiso con el combate a los delitos que atentan contra la libertad y la integridad de las personas.

